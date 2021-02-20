Sözcü yine şaşırtmadı!

Sözcü Gazetesi'nin bugünkü baskısında çıkan 'Çürük gıda kuyruğu' haberi yine yalan çıktı. Dernek Yöneticisi Muharrem Çoban’ın oğlu Onur Çoban “Biz yardım derneğiyiz son kullanma tarihi yakın ürünleri vatandaşlara ücretsiz dağıtıyoruz” açıklamasında bulundu. Çoban, tarihi geçen ürünleri asla vermediklerini kaydetti.

Sözcü Gazetesi bugünkü gazetesinde, İstanbul Ataşehir'de malülen emekli Muharrem Çoban tarafından kurulan Gülenyüz Yaşamla Mücadele ve Yardım Derneği Gıda bankacılığı adı altında vatandaşlara çürük, son kullanma tarihi (SKT) geçmiş sağlıksız gıda satışı yapıldığını iddia eden algı dolu haber yayınladı.





Yapılan bu haberin kasıtlı ve doğru olmadığını belirten dernek yöneticisi Muharrem Çoban'ın oğlu Onur Çoban, "Derneğimiz 20 yıl önce kurulmuştur. Önce ihtiyaç sahiplerine az kullanılmış giyecek dağıtımı yapıyorduk. Sonra ihtiyaçlar üzerine Gıda bankacılığına dönüştürdük. Bu kar amaçlı değil yardım ve bağışlarla yapılan faaliyetlerdir.







Daha önce Karfur-sa firmasının raftan kaldırdığı ve son kullanma tarihleri yakın olan ürünleri bağışlaması ile biz bunları vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıyorduk. Sonra Fazla gıda Platformu ile Büyük mağazaların depolarında son kullanma tarihi yaklaşan her türlü ürünü bağış olarak alıp dernekte ayrıştırıp 4 bine yakın üyesine kart dağıtıp puanlama sistemi ile hiçbir ücret talep etmeden dağıtımını yapıyoruz.









ÇÜRÜK VE TARİHİ GEÇMİŞ DEĞİL! PARA ALMIYORUZ



Hiçbir çürük ve tarihi geçmiş malı vatandaşlarımıza vermiyoruz. Bizimki sosyal market gibi sadece dernek masrafları için bağış kabul ediyoruz. Veren de oluyor vermeyen de... Haftanın 3 günü dağıtım gerçekleştiriliyor. Fakat bizi karalamak için bazı medya kurumları bizim çöpe attığımız son kullanma tarihi geçmiş malları fotoğraflayıp sanki biz para karşılığı bunları satıyormuşuz gibi insanları konuşturarak bir algı yaratmaya çalışmaktadırlar. Biz derneğiz ve hayır işi yapıyoruz. Kar amaçlı değiliz" dedi.