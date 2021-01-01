Sözcü gazetesinden skandal manşet! Milletin sevincinden üzüntü duydu! Ayasofya'nın açılışına 'felaket' dediler

Sözcü Gazetesi, 2021’in ilk gününde skandal bir manşetle çıktı. İslam düşmanlığını gizlemeyen Sözcü, 2020’de yaşanan felaketler listesine Ayasofya Camii'nin açılışını da ekledi. İslam karşıtlığına soyunan Sözcü’nün manşeti, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Her fırsatta Müslümanlara ve dini değerlere dil uzatan Sözcü, İslam düşmanlığını bu sefer karanlık manşeti üzerinden sürdürdü. 2020 yılında yaşanan deprem, salgın ve çığ gibi felaketleri manşetine taşıyan Sözcü; Ayasofya'nın ibadete açılmasını "felaket" olarak gördü.

BİTMEYEN KİN BİTMEYEN NEFRET

Ayasofya'nın asli hüviyetine dönmesinden duyduğu acıyı dile getiren Sözcü, haberinde şu ifadelere yer verdi: "Yıllarca müze olarak hizmet veren Ayasofya Camii, 86 yıl sonra ibadete açıldı. Dünya tepki gösterdi." Temmuz 2020'nin sözde felaketini Ayasofya'nın açılışı olduğunu savunan Sözcü, Nisan 2020'yi de "virüslü hayat" olarak tanımladı. Ayasofya Cami'nin milletle buluşmasını; 2020'nin hatırlamak istemediği olaylarına ekleyen Sözcü'nün kimlere hizmet ettiği de bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.





AYASOFYA'NIN AÇILIŞI KİMLERİ AĞLATTI?

Milletin 86 yıllık Ayasofya hasreti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti ve Danıştay'ın hakkaniyetli kararı neticesinde sona ermişti. Ayasofya Camii, Müslüman aleminde büyük bir sevince neden olurken, Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı tepki sesleri yükselmişti.