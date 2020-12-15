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Sözcü, CHP’nin suya zam istediğini yazamadı

CHP’li İBB yönetimi suya yüzde 39 oranında zam istedi, AK Parti’nin itirazıyla bu oran yüzde 6.84’e düştü. Sözcü gazetesi bunun üzerine yeni bir algı operasyonuna imza attı.

Sözcü, CHP’nin suya zam istediğini yazamadı
15 Aralık 2020 Salı 00:20

İstabul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yönetiminde olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su fiyatlarına zam teklifi değerlendirildi.

4. KEZ ZAM TEKLİFİ

Ekrem İmamoğlu yönetimi daha önce, Kasım 2019'da ortalama %80, -Temmuz 2020'de %40 -Kasım 2020'de ortalama %35 zam teklifi ile İBB Meclis'e geldi

İmamoğlu, 4. kez su zammı teklifini, olağanüstü toplantıyla bugün de gündeme getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İSKİ tarafından suya yüzde 40 zam yapılması teklifi, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin oyları ile reddedildi.

Bunun yerine enflasyon farkına göre yüzde 6.84 zam yapılmasına karar verildi.

Sözcü, CHP’nin suya zam istediğini yazamadı #1

SÖZCÜ CHP'NİN ZAM İSTEDİĞİNİ YAZAMADI

İstanbul'da suya 6.84 zam yapılmasının ardından, Sözcü gazetesi konuyu haber yaptı.

Yapılan haberde CHP'nin yüzde 39 zam istediğinizi yazamayan Sözcü, "İstanbul’da 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere suya, AKP'nin önerdiği oranla; yüzde 6.84 zam yapıldı." ifadelerini kullandı.

Sözcü, CHP’nin suya zam istediğini yazamadı #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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