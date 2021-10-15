Sosyal yardım başvuruları nereden nasıl yapılır? Bakanlık açıkladı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ''Bugün itibarıyla sosyal yardım başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız artık farklı kurumlardan belge toplamadan, e-Devlet üzerinden, doğrudan başvuru yapabilecek'' ifadelerine yer verdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ''Bugün itibarıyla sosyal yardım başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız artık farklı kurumlardan belge toplamadan, e-Devlet üzerinden, doğrudan başvuru yapabilecek'' ifadelerine yer verdi.