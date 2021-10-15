Sosyal yardım başvuruları nereden nasıl yapılır? Bakanlık açıkladı!

Havaların soğuması ile eş güdümlü araçlarda donma hadiseleri yaşanmaması amacıyla oto tamircilerden ikaz geldi. Kışlık bakımlarını yaptırmayıp ve araçlarının motor suyuna antifriz ekletmeyen sürücüler, değişik arızalara olup büyük sorunlara yol açabiliyor. Kışın en mühim bakımlardan birinin araca antifrizin eklenmesi gerekliliğini bildiren oto onarımcıları aksi takdirde araçlarda 15 ile 50 bin TL gibi büyük masraf çıkabileceğini söylüyorlar.