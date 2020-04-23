Sosyal Medyadan Bingöl'e Hakaret Eden Pelin Portakal'a Soruşturma Açıldı

Koronavirüs salgını sonrası Türkiye Cumhuriyeti, yurt dışındaki vatandaşlarından gelen talepler sonrasında Cumhurbaşkanı erdoğan Düğmeye basmış ve vatandaşları yanlız bırakmamak için hepsini tek tek tespit ederek bir bir kurtarmaya devam ediyor..

Ancak Türkiye'nin bu kurtarma operasyonları, hak ettiği değeri görmüş değil...

BİNGÖL'E HAKARET

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Macaristan'dan dün gece Bingöl'e gelen 123 kişilik kafile arasında yer alan Pelin Portakal, pasaportundaki Bingöl giriş damgasını Twitter hesabından paylaşarak, "Fu.k Bingöl.. Havacılık tarihinde ilk kez gerçekleşen Budapeşte-Bingöl seferine tanık oldum resmen. Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim." ifadelerini kullandı.

Pelin Portakal'ın kendini bilmez, hakaret dolu paylaşımı sonrasında tepkiler çığ gibi büyüyerek devam ediyor. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımı yapan kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamamada Dün gece Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den Bingöl'e gelen uçakta yer alan ve karantina altında bulunan P.P. adlı şahıs hakkında, yukarıdaki paylaşımı sebebiyle halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan soruşturma başlatılmıştır."

MACARİSTAN'DAN BİNGÖL'E 123 TÜRK VATANDAŞI GETİRİLDİ

Macaristan'da bulunan 123 Türk vatandaşı, koronavirüs önlemleri kapsamında dün gece Bingöl'e getirilerek, karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığı Bingöl Kredi ve Yurtlar Kurumu Mürsel Paşa Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmişti.