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Sosyal medyada şehitlerimize hakaret eden genç kız gözaltına alındı

Samsun'da sosyal medya üzerinden herkese açık şekilde yaptığı canlı yayın sırasında Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği öne sürülen Yonca B., polis tarafından gözaltına alındı.

Sosyal medyada şehitlerimize hakaret eden genç kız gözaltına alındı
05 Mart 2021 Cuma 21:33

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptığı yayında, Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği öne sürülen 23 yaşındaki Yonca B. hakkında çok sayıda ihbar aldı. Hareket geçen ekipler, Yonca B.'yi gözaltına aldı.

Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği öne sürülen genç kız gözaltına alındı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Yonca B., adliyeye sevk edildi. Sosyal medyada gündem olan ve büyük tepki gören Yonca B.'nin olayın ardından profil fotoğrafını Türk Bayrağı olarak değiştirdiği görüldü.

Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği öne sürülen genç kız gözaltına alındı

NE OLMUŞTU?

TikTok hesabından eğlendiği anları paylaşan bir genç kıza, bir takipçisi şehitlerinin olduğunu hatırlattı. Bu hatırlatma genç kızı adeta çılgına çevirdi. Yayın sırasında genç kız, "S….. git. A… k..duğum oğlu. Çok da s.k.meydi bu saatten sonra şehit, mehit. Biz de üzüldük, biz de ağladık ama hayat devam ediyor. Ömür bir günlük dünya, belki ben yarın öleceğim. Ben eğlenmek zorundayım. Başımız sağ olsun, çok üzüldük, ağladık yeter yani a… s..tuğumun oğlu. Madem şehit var TikTok izlemeye girmeyeceksin. Şerefsiz, bulurum seni." dedi.

"BEN TÜRK BABANIN KIZIYIM"

Görüntülerin yayılmasının ardından yeniden bir açıklama yapan genç kız, "Üzerime atılan bu iftirayı kabul etmiyorum. Beni gerçekten çok üzdü. Ben orada şehitlere asla küfretmiyorum. Ben Türk babanın, Türk kızıyım. Ben bayrağıma, milletime, şehitlerimize kanımı verecek kadar çok saygı duyuyorum. Böyle bir karalama yaptığınız için ben çok üzgünüm. Yanlış anlaşıldığım için çok üzgünüm, asla korkumdan değil." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada şehitlerimize hakaret eden genç kız gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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