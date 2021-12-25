Sosyal medya hesapları miras bırakılabilir mi?

Gelişen teknoloji hukuka da yeni kavramlar kazandırmaya başladı.. Dijitalleşen hayat tarzı karşısında dijital mal varlığına dair dijital mülkiyet de tartışılmaya başladı. Ancak bu konuda yasal bir düzenleme bulunmadığından boşluk bulunmaktaydı. Emsal niteliğindeki ilk karar Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi’nden geldi. Elektronik posta hesapları, sosyal medya hesapları, ve benzeri dijital uygulamalar da miras bırakılabilecek..

Gelişen teknoloji hukuka da yeni kavramlar kazandırmaya başladı.. Dijitalleşen hayat tarzı karşısında dijital mal varlığına dair dijital mülkiyet de tartışılmaya başladı.

Kripto para adı verilen ve uluslararası ödemeler de dahi kullanılmaya başlanmış sistemler ve, astronomik reklam gelirleri sağlayan, gün geçtikçe artan sosyal medya hesaplarıı, aynı şekilde youtuberler ve, ücretli üyelik sistemi ile hizmet veren youtube kanalları bulunmaktadır.Ancak bu konuda yasal bir düzenleme bulunmadığından boşluk bulunmaktaydı. Bu konuda emsal niteliğindeki ilk karar Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi’nden geldi.

Karara konu olayda, eşi öldükten sonra Apple’dan eşine ait iCloud hesabına erişim izni istedi. Ancak Apple, bu izni ancak başvurucunun, hesabın sahibinin mirasçısı olduğunu gösteren bir mahkeme kararı sonrası verebileceğini bildirdi.

YEREL MAHKEME :ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ

Bu bildirim üzerine yargı yoluna başvuru yapıldı ancak hesabın ölen kişiye ait olduğu ve başvurucunun ölen kişinin mirasçısı olduğu yönündeki tespit talebi Denizli 4. Sulh Hukuk Mahkemesince reddedildi. Mahkeme kararında “Murise ait cep telefonunda bulunan iCloud hesabına erişilmeden cep telefonundan telefonda kayıtlı resimlere murisin mirasçıları tarafından ulaşılacağı” ifadeleriyle özel hayatın gizliliği ilkesinin ihlal edileceği savunuldu.

Kararın İstinaf'a taşınmasının ardından Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi dijital mülkiyete dair henüz yasal bir düzenleme yapılmadığını hatırlatarak yakın zamana kadar elektronik posta hesapları, sosyal medya hesapları gibi dijital uygulamaların maddi bir değer taşımadığı ancak günümüzde bu hesapların reklam gelirleri elde edilen maddi bir karşılığı olan hesaplar halini alabildiği ifade edildi. Kararda özetle şöyel denildi:

'... Sosyal medya hesaplarının ve dijital para cüzdanlarının bağlı olduğu e posta hesaplarının da artık kişisel kullanımı aşıp ticari değeri olan dijital mal varlığı kapsamına girmeye başladığı anlaşılmaktadır”

Böylece, verilen Karar ile, dijital miras kavramı yargı kararlarında yer bulmuş oldu.