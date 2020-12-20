Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı! Farelerle dolu kuru incir deposu

TikTok'ta bir kuru incir deposunda çekilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntülerde, depoda bulunan farelerin kuru incirleri yediği görüldü. Farelerle dolu kuru incir deposu nerede? Farelerle dolu kuru incir deposu hangi ilde? Farelerle dolu kuru incir deposu hangi firmaya ayit?

Son zamanlarda kullanıcı sayısı bir hayli artan sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan bir video mide bulandırdı. TikTok'ta "memedyatv" adlı kullanıcı tarafından paylaşılan videoda, kuru incir deposunda farelerin olduğu görüldü. BÜYÜK TEPKİ TOPLADI Görüntülerde farelerin kuru incirleri yediği görüldü. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler, büyük tepki topladı.

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