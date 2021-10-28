Sosyal hizmetler çalışanı rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı

Binlerce işçiyi ilgilendiren karar! TYP 2002'de sona erecek...Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Toplum Yararına Programının (TYP) 1 Ocak 2022'den itibaren sadece afet, salgın ve acil durum dönemlerinde geçici olarak uygulanacağını açıkladı.