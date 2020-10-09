Sosyal güvenlikte kadınlara 10 ayrıcalık sosyal güvenlikte kadınların hakları neler? doğum izni emzirme süreleri? yarı zamanlı çalışma süresi? doğum parası?, kadınların erken emekli olabilmesi için 3 cocuk şartı nasıl sağlanır?

Kadınların sorumluluğu çok. Sigortada kaydı olmasa da ev kadınlarının çoğu aile bütçesine destek olmak için çalışıyor.

Çocuk bakımı, ev işleri herhangi bir işte çalışmak kadar kadınları yıpratıyor. Bu nedenle ülkemizin hukuk ve sosyal güvenlik sistemi kadınlara birçok pozitif ayrımcılık sağlıyor.

1-Hamilelikte çalışma

Eğer kadın çalışanlar, hamile olduklarını sağlık raporuyla tespit ettirdikten sonra vardiya ile bile olsa doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamaz. Doğumdan bir yıl sonra da sağlık açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlenmesi halinde de gece çalıştırılamaz. Yine hamile veya emziren kadınlar günde 7.5 saatten fazla çalıştırılamaz.

2-Doğumda 16 hafta izin

Kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık izin hakkı var. Çoğul gebelikte bu süreye 2 hafta daha ekleniyor. Hamilelik süresince periyodik kontrollerde işveren ücretli izin vermek durumunda. İsteği halinde kadın işçiye 6 aya kadar ücretsiz doğum izni verilmesi zorunludur (bu süre memurlarda 24 ay).

3-Günde 1.5 saat emzirme izni

Kadın çalışanlara bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1.5 saat süt izni verilir. Sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır. Memur kadınlarda bu süre ilk 6 ayda 3 saat, ikinci 6 ayda günde 1.5 saat.

4- Tek seferlik ödeme

Doğum yapan kadına süt parası da denilen emzirme ödeneği (202 lira) verilir. Kadın çalışmıyorsa bu para sigortalı erkeğe ödenir. 5 yıl içinde bu ödenek talep edilebilir.

5- Yeni doğan çocuk başına yardım

İlk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor. Yeni doğan çocuk yardımı için başvuru Aile Bakanlığı İl Müdürlükleri’ne, ilçede ise kaymakamlıklara yapılıyor. Yurtdışında yaşayanlar konsolosluklara başvuru yapabilir.

6- Okul çağına kadar yarım gün çalışma

Çalışan anneler doğum izninden sonra çocukları okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışabiliyor. Anneler; yasal doğum izinleri bittikten sonra ilk çocuk için 2 ay (60 gün), ikinci çocuk için 4 ay (120 gün), 3 veya daha fazla çocuk için 6 ay (180 gün) yarım gün çalışarak, çalışmadığı mesainin ücretini devletten alabiliyor. Çocuk engelli doğarsa süre 360 güne çıkıyor. Yarım çalışma ödeneği için doğum izni bittikten sonra 30 gün içinden İşkur’a başvuru yapılacak.

7-112 günlük rapor parası

Anneye yapılan en yüksek tutarlı ödeme ise doğum (rapor) parası. Bu para, maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinden hesaplanıyor. Asgari ücretli bir anneye bu kapsamda en az 7.325 lira ödeme yapılyor. Süt ve doğum parasıyla ödeme 7.827 liraya kadar çıkıyor.

8- Emeklilik için 6 yıllık avantaj

Sigortalı olduktan sonra doğum yapanlar, 3 çocuğa kadar çalışmadıkları süreleri borçlanabiliyor. 3 çocuk için borçlanma yapanlar çalışmadıkları doğum sonrası süreler için 2160 gün yani 6 yıl prim kazanabiliyor. Böylece yaş şartını tamamlarsa 6 yıl erken emekli oluyor.

9- 24 ay ek ödeme

‘Çoklu Doğum Yardım Programı’ ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına 2 yıl boyunca aylık 150 lira ödeme yapılıyor.

10-Eşi vefat edenler

Eşi vefat eden, geliri ve sosyal güvencesi olmayan kadına her ay yardım veriliyor. Başvuru Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılıyor. Ödemeler 2 ayda bir 750 liraya çıktı.

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