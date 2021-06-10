Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 12/12/2013 tarihli ve 28849 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 428 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile 10 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan "İnsan Kaynakları" ibareleri "Personel" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "onbeş" ibaresi "otuz" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 22 - (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan ve geçerliliği devam eden YDS'den en az (C) düzeyinde puana sahip olduğunu gösterir belgeyi veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeyi yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıllık süre içerisinde ibraz eden uzman yardımcısı boş kadro durumuna göre uzman olarak atanır."

MADDE 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.