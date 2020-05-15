Soruşturma açılan 23 zincir market, kendini savunacak

Rekabet Kurumu, perakende gıda ticaretinde faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısının 24 Haziran'da yapılacağını açıkladı. korona virüs salgınını fırsat bilerek Bim Şok Metro gibi büyük market zincirleri yaptıkları fahiş zammın hesabını verecekler..
Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, perakende gıda ticareti alanında faaliyet gösteren zincir marketlerin su, yaş meyve ve sebzelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.
23 FİRMANIN SAVUNMASI ALINACAK
Perakende gıda ticaretinde faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek.
İSİM İSİM O FİRMALAR
Hakkında soruşturma başlatılan teşebbüsler şunlardı:
"A.S Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Tic. AŞ,
Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. AŞ,
BİM Birleşik Mağazalar AŞ,
Beypi Beypazarı Tar. Ür. Paz. San. Tic. AŞ,
CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ,
Colgate-Palmolive Temizlik Ürün. San. ve Tic. AŞ,
Çağrı Gıda Temizlik Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ,
Dalan Kimya End. AŞ,
Dentavit Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti,
Eczacıbaşı Tüketim Ürün. San. ve Tic. AŞ,
Evpaş Evyap Paz. ve Tic. AŞ, Gratis İç ve Dış Tic. AŞ,
Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti,
Karizma Beşler Et Gıda Sanayi ve Tic. AŞ,
Katmer Un İrmik San. ve Tic. AŞ,
Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi AŞ,
Migros Ticaret A.Ş,
Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.,
Nestle Waters Gıda ve Meşrubat San. ve Tic. AŞ,
Nivea Beiersdorf Kozmetik San. ve Tic. AŞ,
Procter ile Gamble Tüketim Malları San. AŞ,
Savola Gıda ve San. Tic. AŞ,
Söke Değirmencilik San. ve Tic. AŞ,
Şok Marketler Ticaret AŞ,
Türk Henkel Kimya San. ve Tic. AŞ,
Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ,
Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri İnş. Tic. Ltd. Şti.,
Yeni Mağazacılık AŞ,
Yunus Market İşletmeleri Ticaret AŞ."
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