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Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı

Songül Karlı, sosyal medya hesabından kendisine gelen "Kız arkadaşımı Songül Karlı'ya benzetin" mesajını paylaştı.

Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı
23 Kasım 2020 Pazartesi 21:38

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Songül Karlı, son olarak gece yarısı kendisine gelen bir mesajı ifşa etti.

"KIZ ARKADAŞIMI SONGÜL KARLI'YA BENZETEBİLİR MİSİNİZ?"

Songül Karlı'nın paylaştığı mesajda "İyi geceler İlbe Hanım rica etsem kız arkadaşımı Songül Karlı'ya benzetebilir misiniz lütfen" ifadeleri yer aldı.

Songül Karlı, gece yarısı kendine gelen mesajı ifşa etti

HER FIRSATTA ESTETİK YAPTIRMADIĞINI İFADE EDİYOR

Her fırsatta vücudunda estetik olmadığını ifade eden Songül Karlı, "3 kere göğüslerimi küçülttüm. Daha büyüktü. Hatta yine küçültmek istiyorum. Ben televizyon programı çekince elbise getiriyorlardı altı oluyor üstten fermuar çekilmiyordu. Asistan arkadaşlar dediler ki 'Allah aşkına bi git küçült'. 3 kez yaptırdım. Şimdi normal istediğim bir elbiseyi giyebiliyorum" demişti.

Songül Karlı, gece yarısı kendine gelen mesajı ifşa etti

OĞLU SİTEM ETMİŞTİ

Ünlü şarkıcı, açıklamasının devamında oğlu Efe'nin pozlarından dolayı kendisine sitem ettiğini belirtmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Efe diyor ki 'Anne YouTube giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor."

Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı

Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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