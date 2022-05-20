bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
0
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0

Son seçimleri doğru tahmin eden şirketin anketi! En büyük sürprizi İYİ Parti yaptı

Son seçimlerde yaptığı isabetli tahminlerle adından söz ettiren ORC Araştırma, 41 ilimizde toplam 5 bin 300 katılımcıyla yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ankete göre; AK Parti yüzde 28, CHP yüzde 24,1, İYİ Parti yüzde 18,4, HDP yüzde 8,7, MHP ise yüzde 7,2 oy alıyor. 2021 yılının şubat ayında yüzde 10,8 alan İYİ Parti'nin oylarını neredeyse ikiye katlaması ise dikkat çekti.

Son seçimleri doğru tahmin eden şirketin anketi! En büyük sürprizi İYİ Parti yaptı
Kamusaati
Kamusaati
20 Mayıs 2022 Cuma 20:35

Erken seçim tartışmaları devam ederken anket şirketleri de yapmış oldukları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ORC Araştırma, 41 ilde toplam 5 bin 300 katılımcıyla yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

AK PARTİ ZİRVEDE

Ankete göre AK Parti yüzde 28 oy oranı ile birinci sırada yer alıyor. Onu yüzde 24,1 ile Cumhuriyet Halk Partisi takip ediyor. Sıralama yüzde 18,4 ile İYİ Parti, yüzde 8,7 oy oranı ile HDP ve yüzde 7,2 ile MHP şeklinde devam ediyor.

İYİ PARTİ OYLARINI İKİYE KATLADI

Araştırmanın en dikkat çeken noktası ise İYİ Parti'nin oy oranı oldu. 2021 yılının şubat ayında yapılan ankette yüzde 10,8 oranında oy alan İYİ Parti'nin, son ankette oylarını neredeyse ikiye katladığı görüldü.

İşte aylara göre İYİ Parti'nin oy değişimi;


Kaynak: Kamu Saati Özel
FOX TV Ana Haber Merkezi donup kaldı! Habere sinirlenen ünlü spiker Selçuk Tepeli bardağı kameraya fırlattı
FOX TV Ana Haber Merkezi donup kaldı! Habere sinirlenen ünlü spiker Selçuk Tepeli bardağı kameraya fırlattı
0
Maltepe Belediyesi'nde rüşvet operasyonu
Maltepe Belediyesi'nde rüşvet operasyonu
0
Almanya Federal Meclisi'nden yakıtı ucuzlatacak adım
Almanya Federal Meclisi'nden yakıtı ucuzlatacak adım
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.