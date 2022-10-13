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Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar! Cumhur ve Millet ittifakı arasındaki fark 6,7'ye ulaştı

Seçimlere bir seneden daha az bir vakit kalırken araştırma şirketleri anket sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. ORC Araştırma'nın son anketinde AK Parti yüzde 30.2, CHP yüzde 24.5, İYİ Parti yüzde 18.7, HDP yüzde 7.3, MHP ise yüzde 6.3 oy oranına ulaştı. Böylece AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 36.5 olarak belirlenirken, CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı ise yüzde 43.2 oy oranına ulaştı.

Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar! Cumhur ve Millet ittifakı arasındaki fark 6,7'ye ulaştı
Kamusaati
Kamusaati
13 Ekim 2022 Perşembe 10:54

2023'te gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir yıldan az süre kalırken anket şirketleri de art arda anket sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Son olarak 2018 seçimlerini en doğru tahmin eden ORC Araştırma şirketi, 7-10 Ekim 2022 tarihleri arasında 42 ilde gerçekleştirilen anket sonuçlarını paylaştı.

AK PARTİ YÜZDE 30.2, CHP YÜZDE 24.5

Katılımcılara "Bu pazar seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" diye sorulduğu ankette AK Parti yüzde 30.2, CHP yüzde 24.5, İYİ Parti yüzde 18.7, HDP yüzde 7.3, MHP yüzde 6.3, Gelecek Partisi yüzde 3.5, DEVA Partisi yüzde 2.4, Bağımsız Türkiye Partisi yüzde 1.8, Büyük Birlik Partisi yüzde 1.7, Türkiye Değişim Partisi yüzde 1.5, diğer partiler ise toplamda 2.1 oy oranına ulaştı.

İKİ İTTİFAK ARASINDAKİ FARK 6,7

Bu sonuçlarla birlikte AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 36.5 olarak belirlenirken, CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı ise yüzde 43.2 oy oranına ulaştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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