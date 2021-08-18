askeri personel
askeri personel
0
yıllık izin
yıllık izin
0
0
0
kpss2021
kpss2021
0
iş kanunu
iş kanunu
0
işçi
işçi
0
kpss güncel
kpss güncel
0
esnaf destek
esnaf destek
0
evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
1
istifa
istifa
0

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kalırken en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı

MAK Danışmanlık tarafından 5 Ağustos – 14 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılan ve 65 ili kapsayan araştırmada vatandaşlara "Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. HDP ve MHP'nin baraj altı kaldığı araştırmada; yüzde 33.9'luk kesim AK Parti, yüzde 22.7'lik kesim CHP, yüzde 14.7'lik kesim ise İYİ Parti'den yana görüş belirtti.

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kalırken en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı
18 Ağustos 2021 Çarşamba 00:14

Erken seçim tartışmaları devam ederken MAK Danışmanlık 65 ili kapsayan anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 5 Ağustos - 14 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılan araştırmada vatandaşlara "Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK PARTİ İLK SIRADA YER ALDI

Ankete katılım gösteren vatandaşların yüzde 33.9'u AK Parti'ye oy vereceğini belirtti. Yüzde 22.7'lik bir kesim CHP'den, yüzde 14.7'lik bir kesim ise İYİ Parti'den yana görüş bildirdi.

HDP VE MHP BARAJI GEÇEMEDİ

Ankette HDP yüzde 8.4'lük bir orana ulaşırken, yüzde 7.71'lik bir kesim ise MHP'ye oy vereceğini belirtti. Bu sonuçlara bakıldığında HDP ve MHP'nin yüzde 10'luk seçim barajının altında kaldığı görülüyor.

Ankete göre "Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplar sonrası ortaya çıkan tablo şu şekilde:

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kalıyor

Ankette ayrıca vatandaşlara "Yarın bir genel seçim olsa 24 Haziran seçimlerinde oy verdiğiniz partiye göre oy tercihiniz değişecek mi?" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 50'si bu soruya "Evet", yüzde 42'si "Hayır", yüzde 8'i ise "Kararsızım" yanıtını verdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber