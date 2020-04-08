Son Seçim Anketinde Sadece İki Parti Barajı Geçebiliyor

Türkiye'de geneline son seçim anketini yapan Araştırma şirketi Metropoll, Türkiye'nin Nabzı araştırmasının Mart ayı sonuçlarını yayınlandı. Ankete göre, "Bu Pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunda ankete katılan vatandaşlarımızdan yüzde 33.7'si AKP, yüzde 17.7'si ise CHP yanıtı verdi. Bu iki parti dışında barajı geçen parti olmadı.

YENİ PARTİLERİN DURUMU

Türkiye'de geneline son seçim anketini yapan Araştırma şirketi Metropoll şirketinin Anketine göre HDP 7.5; MHP, 7.1; İYİ Parti 6.4 oranında oy alıyor. AKP’li eski bakan Ali Babacan’ın Genel Başkanı olduğu Deva Partisi yüzde 1.1 oy alırken, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkan olduğu Gelecek Partisi ise yüzde 1’in altında kalıyor.

YÜZDE 23,4’LÜK BELİRSİZLİK

Ankette kararsızların ve protesto edenlerin toplamı ise yüzde 16.7'lik kesimden oluşuyor. Ankete katılanların yüzde 6.7'sinin ise sorulan soruya cevap vermediği görülüyor. Kararsızlar, protesto edenler ve ‘cevap yok’ diyenler toplandığında ortaya yüzde 23,4’lük bir oran çıkıyor.

‘ÇEKİMSERLİK’ PAYI

Son araştırmada, şubat ayında yapılan ankete göre muhalefet partilerinin oy oranlarında düşüş gözleniyor. Bu düşüşün en olası sebebini şirket, “Muhalefet seçmenlerinin değişik kaygılarla telefon ile yapılan ankette daha çok çekimser kalması” olarak açıklıyor.