Son Seçim Anketinde Sadece İki Parti Barajı Geçebiliyor

2020 En Son Seçim Anketi Koronavirüste Ak Parti Başarılı mı ?, Ak Parti Oyu Düştü Mü? Akp oy oranı kaç? Chp Oy Oranı Kaç?, Ali Babacan oy oranı Kaç?, Ahhmet Davutoğlu Oy Oranı kaç? Bugün seçim Olsa Partiler yüzde kaç oy alır?, Metropoll’ün ‘Milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz’ araştırmasına göre, sadece AKP ve CHP barajı geçiyor; kararsızlar, protesto edenler ve ‘cevap yok’ diyenlerin toplamı ise yüzde 23,4’ü buluyor.

Son Seçim Anketinde Sadece İki Parti Barajı Geçebiliyor
08 Nisan 2020 Çarşamba 12:45

Son Seçim Anketinde Sadece İki Parti Barajı Geçebiliyor

2020 En Son Seçim Anketi Koronavirüste Ak Parti Başarılı mı ?, Ak Parti Oyu Düştü Mü? Akp oy oranı kaç? Chp Oy Oranı Kaç?, Ali Babacan oy oranı Kaç?, Ahhmet Davutoğlu Oy Oranı kaç? Bugün seçim Olsa Partiler yüzde kaç oy alır?, Metropoll’ün ‘Milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz’ araştırmasına göre, sadece AKP ve CHP barajı geçiyor; kararsızlar, protesto edenler ve ‘cevap yok’ diyenlerin toplamı ise yüzde 23,4’ü buluyor.

Son seçim anketinden... Sadece iki parti barajı geçebiliyor
 

Türkiye'de geneline son seçim anketini yapan Araştırma şirketi Metropoll, Türkiye'nin Nabzı araştırmasının Mart ayı sonuçlarını yayınlandı. Ankete göre, "Bu Pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunda ankete katılan vatandaşlarımızdan yüzde 33.7'si AKP, yüzde 17.7'si ise CHP yanıtı verdi. Bu iki parti dışında barajı geçen parti olmadı.

YENİ PARTİLERİN DURUMU

Türkiye'de geneline son seçim anketini yapan Araştırma şirketi Metropoll şirketinin Anketine göre HDP 7.5; MHP, 7.1; İYİ Parti 6.4 oranında oy alıyor. AKP’li eski bakan Ali Babacan’ın Genel Başkanı olduğu Deva Partisi yüzde 1.1 oy alırken, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkan olduğu Gelecek Partisi ise yüzde 1’in altında kalıyor.

YÜZDE 23,4’LÜK BELİRSİZLİK

Ankette kararsızların ve protesto edenlerin toplamı ise yüzde 16.7'lik kesimden oluşuyor. Ankete katılanların yüzde 6.7'sinin ise sorulan soruya cevap vermediği görülüyor. Kararsızlar, protesto edenler ve ‘cevap yok’ diyenler toplandığında ortaya yüzde 23,4’lük bir oran çıkıyor.

‘ÇEKİMSERLİK’ PAYI

Son araştırmada, şubat ayında yapılan ankete göre muhalefet partilerinin oy oranlarında düşüş gözleniyor. Bu düşüşün en olası sebebini şirket, “Muhalefet seçmenlerinin değişik kaygılarla telefon ile yapılan ankette daha çok çekimser kalması” olarak açıklıyor.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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