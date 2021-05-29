Son seçim anketinde ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı..

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, X, Y ve Z kuşaklarıyla ilgili analizler yaptırdıklarını belirtirken; X ile Y kuşaklarının hangi lidere ne kadar oy verdiğini açıkladı.. İşte son ankette çıkan çarpıcı sonuçlar..

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, X, Y ve Z kuşaklarıyla ilgili analizler yaptırdıklarını belirtirken; X ile Y kuşaklarının yüzde 38 oranında AK Parti’ye oy vereceğini söyledi. Bunun partinin toplam oylarının iki puan gerisinde, CHP’nin oylarının ise 15 puan üstünde olduğunu dile getiren Şen, Z kuşağı söz konusu olduğunda ise AK Parti’ye oy veririm diyen gençlerin oranının yüzde 33 olduğunu ileri sürdü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Yeni Şafak gazetesinden Mehmet Acet’e son seçim anketleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şen, yapılan seçim anketlerine göre, Z kuşağının yüzde 33’ünün AK Parti’ye oy verdiğini, bunun da CHP seçmeninin ortalamasından 10 puan fazla olduğunu savundu.”X VE Y KUŞAKLARI YÜZDE 38 ORANINDA AK PARTİ’YE OY VERİYOR”Nisan ayında yapılan son araştırmaya göre AK Parti’nin oy oranının yüzde 40 olduğunu söyleyen Şen, “X, Y, Z kuşaklarının analizini yaptım. X ve Y kuşakları, yüzde 38 oranında AK Parti’ye oy veriyor. Yani partinin toplam oylarının iki puan altında, CHP’nin oylarının 15 puan üstünde. Z kuşağı söz konusu olduğunda AK Parti’ye oy veririm diyen gençlerin oranı yüzde 33. Bu da CHP seçmeninin ortalamasının 10 puan üstünde” sözlerini aktardı.

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