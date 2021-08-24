Son günlerde kadın milletvekillerinin polislerle yaşadığı sıkandallar bitmek bilmiyor

Refah Partisinin efsane Bayındırlık ve İskan Bakanı Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan polislerle diyaloğu nereden nereye dedirtti.

Son günlerde milltvekillerinin polislerle yaşadığı sıkandallar bitmek bilmiyor Önce CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ankarada polislere bağırarak üslüp dışı sözler kullanması, ardından AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'in, Erdemli'de kendi aracıyla ilerlediği sırada kendisini durduran polis memuruna sinirlenip hakaretler ettiğiyle ilgili video görüntüsünün ortaya çıkması, kadın milletvekilleri CHP li Taşçıer ve Ak partili Yılmaz'a tepki görmesine neden olurken, bugün aramızda ayrılan Refah Partisinin efsane Bayındırlık ve İskan Bakanı Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın bakanlığı döneminde yaşadığı benzer olaydaki yaklaşımını hatırlattı..

Sakarya'da iz bırakan milletvekili olan Cevat Ayhan'ın bakanlığı döneminde trafik polisleriyle yaşadığı polemiği YENİDEN REFAH PARTİSİ'nde yetkili bir isim şöyle anlattı..

'Yolda koruması olduğu halde sivil aracıyla hatalı giriş yaptığı bir yolda durdurulmuş.

Trafik polisi ehliyet ruhsat isteyip bakana cezayı kesmiş.

Bakan cezadan sonra teşekür edip kimliğini açıklamış.

Sonra bakan olduğunu anlayınca özür dilemiş ve cezayı iptal etmek istemiş.

Ama bu örnek kişilik, naif karakterli yiğit adam polisin ısrarına rağmen evlat görevini yaptın tebrik ederim diyerek cezayı ödemiş.

Polis af dilemiş, 'Bilseydim asla sizi durdurup ceza kesmezdim kusura bakmayın sayın bakanım' diyerek kendini ifade etmeye çalışmış olsa da çaresiz ceza makbuzunun bedelini almış.

Fakat bakanın cevabı daima rahatlatıcı ve onu görevini yapmasından dolayı onore edici olmuş.

''Ne münasebet evlat sen görevini, işini yaptın . Asıl ben sizin gibi polislerimiz olduğu için ben sana teşekkür ederim,'' demiş.

Bakanlık yapıp ta sadece vefat ettiği 80 metre kare evinden başka bir mülkü olmayışı da, adeta bugünün sözde siyasetçilerine ders niteliği taşıyor.