Rapor parası
Rapor parası
0
EYT Başvuru Ekranı
EYT Başvuru Ekranı
0
çalışan
çalışan
0
belediye kadro
belediye kadro
1
asgariücretzam
asgariücretzam
0
Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0

Son Depremler Listesi! İşte 5 Mart son depremler listesi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında çevre 11 ilde artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren Hatay ve Adana'da peş peşe depremler meydana geldi. Bölgede yaşanan artçı sarsıntıları AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde bir araya getirdik. İşte, 5 Mart Pazar son dakika depremler listesi...

Son Depremler Listesi! İşte 5 Mart son depremler listesi
Kamusaati
Kamusaati
04 Mart 2023 Cumartesi 23:22

Son dakika depremler listesi.. Yurt genelinde depremin etkisi devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile  son dakika depremler listesi araştırmaları yoğunlaştı. İki yıkıcı depremin etkisi sürerken hem deprem bölgesinde hem de bağımsız yerlerde sarsıntılar yaşanıyor. 4 Mart'ta yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Edinilen bilgiye göre, deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor. İşte 4 Mart 2023 son dakika depremler listesi...

BÖLGEDE ARTÇILAR DEVAM EDİYOR!

AFAD bölgede artçı depremlerin devam ettiğini açıkladı. AFAD duyurusunda; "6 Şubat Pazarcık 7.7 ve Elbistan 7.6 Kahramanmaraş depremleri ile 20 Şubat Defne 6.4 Hatay depremlerinden sonra bölgede 10.000'in üzerinde artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat izlenmektedir." ifadelerini kullandı.

HATAY VE ADANA'DA KORKUTAN DEPREMLER

Adana Tufanbeyli'de saat 03.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem yaşanırken, Hatay Antakya'da 06.03'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

KAHRAMANMARAŞ'TA ARTÇILAR SÜRÜYOR

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dün saat 07.39'da AFAD verilerine göre 3.9 Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ayrıca yine Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 00.53'te AFAD verilerine göre 5.0 Kandilli verilerine göre ise 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İki depremde de yıkılan bina, ölen ve yaralanan olmadı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #depremler listesi #Deprem #son #son depremler
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 968'e yükseldi
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 968'e yükseldi
0
Sismik izolatör takmak zorunlu mu? Binalara izolatör takmak mecburi mi?
Sismik izolatör takmak zorunlu mu? Binalara izolatör takmak mecburi mi?
0
Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 5 Mart Pazar 2023
Gram Altın Düşmeye devam ediyor, Bugün çeyrek altın kaç lira oldu 5 Mart Pazar 2023
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.