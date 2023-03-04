Son Depremler Listesi! İşte 5 Mart son depremler listesi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında çevre 11 ilde artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren Hatay ve Adana'da peş peşe depremler meydana geldi. Bölgede yaşanan artçı sarsıntıları AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde bir araya getirdik. İşte, 5 Mart Pazar son dakika depremler listesi...

Son dakika depremler listesi.. Yurt genelinde depremin etkisi devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi araştırmaları yoğunlaştı. İki yıkıcı depremin etkisi sürerken hem deprem bölgesinde hem de bağımsız yerlerde sarsıntılar yaşanıyor. 4 Mart'ta yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Edinilen bilgiye göre, deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor. İşte 4 Mart 2023 son dakika depremler listesi...

BÖLGEDE ARTÇILAR DEVAM EDİYOR!

AFAD bölgede artçı depremlerin devam ettiğini açıkladı. AFAD duyurusunda; "6 Şubat Pazarcık 7.7 ve Elbistan 7.6 Kahramanmaraş depremleri ile 20 Şubat Defne 6.4 Hatay depremlerinden sonra bölgede 10.000'in üzerinde artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat izlenmektedir." ifadelerini kullandı.

HATAY VE ADANA'DA KORKUTAN DEPREMLER

Adana Tufanbeyli'de saat 03.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem yaşanırken, Hatay Antakya'da 06.03'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KAHRAMANMARAŞ'TA ARTÇILAR SÜRÜYOR

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dün saat 07.39'da AFAD verilerine göre 3.9 Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ayrıca yine Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 00.53'te AFAD verilerine göre 5.0 Kandilli verilerine göre ise 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İki depremde de yıkılan bina, ölen ve yaralanan olmadı.