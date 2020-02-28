Son dakika...TAM 29 ŞEHİDİMİZ VAR...SURİYE'DEN GELEN BÜYÜK ACI HABER

Son dakika İdlib'de tam 29 şehidimizin olduğu haberi geldi.. SON DAKİKA Suriye Savaşında Şehit Sayımız Kaç Oldu ?
HATAY VALİSİ SON AÇIKLAMASINDA 29 ŞEHİDİMİZİN OLDUĞUNU AÇIKLADI!
SON DAKİKA SAAT 00,40
RAHMİ DOĞAN BİRAZ ÖNCE YAPTIĞI AÇIKLAMADA ŞEHİT SAYIMIZIN 22 'YE YÜKSELDİĞİNİ AÇIKLADI!
AYRINTILAR GELİYOR..
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VALİ İLK AÇIKLAMASINDA ‘9 ŞEHİT’ DEMİŞTİ
Vali Doğan, yaptığı ilk açıklamada şunları söylemişti:
* İdlib’de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır.
* Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur.
* Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye aldık.
* Tedavileri devam ediyor.
* Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur
Çok sayıda şehidimizin olduğu söyleniyor..Birçok ajanstan bilgi almaya çalışıyoruz..
Ayrıntılar gelecek..
CHP'DE ACİL TOPLANTI KARARI ALDI
Ankara'da acil bir güvenlik toplantısı yapılırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun da CHP MYK'sını acil olarak topladığı belirtildi.
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