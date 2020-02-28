0
0
1
0
0
0
0
5

Son dakika...TAM 29 ŞEHİDİMİZ VAR...SURİYE'DEN GELEN BÜYÜK ACI HABER

Son dakika İdlib'de tam 29 şehidimizin olduğu haberi geldi.. SON DAKİKA Suriye Savaşında Şehit Sayımız Kaç Oldu ?

Son dakika...TAM 29 ŞEHİDİMİZ VAR...SURİYE'DEN GELEN BÜYÜK ACI HABER
28 Şubat 2020 Cuma 00:38

HATAY VALİSİ SON AÇIKLAMASINDA 29 ŞEHİDİMİZİN OLDUĞUNU AÇIKLADI!

SON DAKİKA SAAT 00,40

RAHMİ DOĞAN BİRAZ ÖNCE YAPTIĞI AÇIKLAMADA ŞEHİT SAYIMIZIN 22 'YE YÜKSELDİĞİNİ AÇIKLADI!

AYRINTILAR GELİYOR..

Türkiye Suriye Savaşı Adım Adım Son Dakika Bilgileri Resmi Açıklamalar En Doğru Bilgiler TIKLAYINIZ

VALİ İLK AÇIKLAMASINDA ‘9 ŞEHİT’ DEMİŞTİ

Vali Doğan, yaptığı ilk açıklamada şunları söylemişti:

* İdlib’de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır.

* Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur.

* Ağır yaralılarımız var, yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye aldık.

* Tedavileri devam ediyor.

* Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacı yoktur

Çok sayıda şehidimizin olduğu söyleniyor..Birçok ajanstan bilgi almaya çalışıyoruz..

Ayrıntılar gelecek..

CHP'DE ACİL TOPLANTI KARARI ALDI

Ankara'da acil bir güvenlik toplantısı yapılırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun da CHP MYK'sını acil olarak topladığı belirtildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber