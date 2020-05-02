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Son dakika..Kayseri'de büyük karantina!

Kayseri'den bugün üzücü bir haber geldi..

Son dakika..Kayseri'de büyük karantina!
02 Mayıs 2020 Cumartesi 16:23

Malesef Kayseri ilimizden üzücü bir haber geldi..Sigara dağıtımında çalışan iki personelde corona virüsü pozitif çıktı.Hemen tedaviye alınan vatandaşlarımız,bir sigara dağıtıcısı olduğu için tüm il tedirgin oldu!

Kayseri'de özel bir şirkette sigara dağıtımı yapan iki personelde korona virüs (Kovid-19) tespit edildi. Dağıtıcıların temas kurduğu bakkal, tekel bayi ve marketler tedbir amaçlı karantinaya alındı.

En az 250 kişinin karantinaya alınması şehir de büyük yankı uyandırdı.Birçok market,tekel bayi gibi işletmelere dağıtım yapan 2 kişinin,onlarca kişiye virüs bulaştırabileceği ihtimali nedeni ile 250 Kayserili esnafımız karantinaya alındı.

Kayseri merkezde iki sigara dağıtıcısının korona virüs testi pozitif çıktı. Testlerin pozitif çıkmasının ardından İl Sağlık Müdtürlüğü'ne bağlı filyasyon ekibi tarafından çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda sigara dağıtıcılarının temas ettiği market ve bakkallar karantina altına alındı. Karantina altına alınan bakkal ve marketlerde çalışanlara hafta başında Covid-19 testi yapılacağı öğrenildi.

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