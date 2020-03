Son dakika..Cumhurbaşkanımız Alınan önlemleri canlı açıkladı 27 mart 2020

Cumhurbaşkanımızın son dakika açıklamaları...

Sağlık bakanımızın akşam saatlerinde yaptığı açıklamalarında verdiği sinyallerle Sn.Cumhurbaşkanımız

Saat 22,00 da başlayan ulusa sesleniş konuşmasında beklenen açıklamaları yaptı...

İşte o açıklama

İŞTE CUMHURBAŞKANIMIZIN SON UYARI NİTELEĞİNDE KORONA VİRÜSÜ TEDBİRİ AÇIKLAMALARI

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KOYMADAN BİR BAKIMA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ DİYEBİLİRİZ.YANİ CUMHURBAŞKANIMIZ SON KEZ UYARDI, YİNE İHLALLER OLURSA KARAR AĞARLAŞTIRILACAKTIR DEMEK İSTEDİ.

ALIŞVERİŞ HARİÇ SOKAĞA ÇIKMAYIN DEDİ

İLLER DE PANDEMİ KURUMLARI OLUŞTURULACAK YANİ GEREK GÖRÜLEN İLLERDE KARANTİNA YA DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEBİLECEK

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK VALİLİK İZNİNE TABİ OLDU

YURDIŞI UÇUŞLARI TAMAMEN YASAKLANDI

30 BÜYÜK ŞEHİRDE BU ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE İZLENECEK DEDİ,YANİ BUNU ŞÖYLE YORUMLAYABİLİRİZ,BİRKAÇ GÜN DAHA SOKAKLAR DOLU OLURSA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANABİLİR

KİMSE DESTEKSİZ KALMAYACAK,ÜRETİM DEVAM EDECEK

PANİK YOK , DEVLET VAR..GÜVENİN DEVLETİMİZE!

Dünyada şok etkisi yapan Çin'in wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan korona virüsü

durdurulamıyor..

Malesef İtalya'da 10 bin ölüm var an itibarı ile,ABD,Fransa,İspanya gibi ülkelerde

ise vaka ve ölüm sayılarının hızla artması nedeni ile tüm bölgelerde olağanüstü

haller ilan edildi..

SAĞLIK BAKANI 19,00 DA AÇIKLADI VAKA SAYISI 2'YE KATLANDI VE 5698 OLDU

Süreci tüm gücüyle iyi yürüten Sn. Sağlık bakanımız Fahrettin Koca ,son açıklanan verilerle

bu işin böyle gitmeyeceğini zaten dolaylı olarak yoldan da açıklamış oldu.

HASTANELERDE YOĞUN BAKIMLARDA %66 DOLULUK ORANI VAR

DR.REŞAT BAHAT CNN'DE KORKUNÇ ŞEYLER AÇIKLADI

Yoğun bakım yatak sayımız şuanda 41 bin..Bu sayısı geçtikten sonra yoğun bakımda

sağlık sistemimiz çökebilir..Allah göstermesin ispanya da şuanda şok bir uygulama yapılıyor..

Yoğun bakım sistemleri çökünce hasta seçmeye başladılar..Özellikle 70 yaş üzerindeki yaşlıların

fişini çekiyorlar,ölümlerine izin veriyorlar.Ve diğer daha genç bir hastayı alıyorlar

Her ne kadar bakanlıklarımız gereken her şeyi yapıyorsa da vatandaşlarımız malesef yasağa uymuyor

ve de hala sokaktalar..Bu çok çok tehlikeli bir durum..

Hastane sistemimize o kadar çok güvenmeyin, yoğun bakım ünitemiz çok kısıtlı her ülkede olduğu gibi.

Bunun ekonomik gelişmişlikle bir alakası yok.Her ülkede böylede..

Prof.Dr YAĞIZ ÜRESİN İSE DURUMUN CİDDİYETİNİ HALA ANLAYAMADIK DEDİ.

Bu virüsün yayılma hızı çok fazla, gençler kendilerine güveniyor bize bir şey olmaz diye sokakdalar..Ancak

bu son derece yanlış bir düşünce.Aslında bu virüsü o kişi taşıyor.Ve en az da 5 kişiye bulaştırabiliyor.

Toplumun %60ı mutlaka enfekte olacak.En büyük korkunçluk buradan geliyor.

Nisanda yani önümüzdeki ay en büyük dalga gelecek diyen Üresin, şuanda hemen derhal kısıtlamalar yapılmalı.

dünyanın sistemi bile değişecek,dünya nasıl yeni bir düzen alacak o bile muamma da..dedi

Hatırlarsanız,vaka sayısının yükselmesi ile birlikte İç işleri bakanlığından ciddi kısıtlamalar geldi.

Şehirler arası yolculuk yapmak izne tabi geldi.Sahillerde,piknik alanlarında gezmek dolaşmak yasaklanmıştı.