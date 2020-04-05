Son dakika..Bakan Zehre Zümrüt Selçuk ödeme 2 katına çıkarıldı açıklaması!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsü tedbirlerinde yeni ek önlemler alındığını açıklarken yoğun bakım tedavi ücretlerinin de iki katına çıkardıklarını duyurdu.

KORONA VİRÜSÜ İÇİN ÖNLEMLER,KISITLAMALAR,TEDBİRLER HER GEÇEN GÜN GİDEREK ARTIYOR..

SUT'ta yapılan yeni düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, açıklamasında “Bu süreçte yatarak tedavi gören her bir hastamıza sağlık hizmeti sunan profesyoneller için koruyucu ve bulaşı önlemeye yönelik yüksek maliyet oluşturan bakım hizmetlerini geri ödeme kapsamına aldık. Yeni koronavirüs tanısı konulan her hastamız için hizmet veren hastanelerimize de günlük 660 lira ödeyeceğiz. Böylece koronavirüs tanısı konulmuş hastalarımızın tedavisi için hastanelerimize özel bir destek vermiş olacağız.” ifadelerini kullandı.

ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN!

Özellikle ABD'de sağlık hizmeti almak için hastanelere koşan insanlar şok üstüne şok yaşadılar.Corona virüsü teşhisi ile yogun bakıma alınacak olan insanlardan istenen paralar gerçekten çok konuşuluyor.

Ancak ülkemizde zaten Şehir hastaneleri ya da normal devlet hastanelerinde korona virüsü tedavisi için ya da yoğun bakım tedavisi için 1 TL dahi alınmıyor!

Özel hastanelerin de pandemi hastanesi olarak ilan edilmesinin ardından, corona testi pozitif çıkıpda, durumu kötü olan ve yoğun bakıma ihtiyacı olan vatandaşımıza da , hastanelere de bir müjde Selçuk'tan geldi..Hastanın, hastanede yatacağı hergün devlet tam 660 TL ödeme yapacak!

Dünyadaki duruma bakılınca sağlık sistemimiz hem ücretsiz hem de ne kadar köklü olduğunu biz kez daha anlamış olduk!

Kaynak: kamusaati.com





