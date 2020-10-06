Son Dakika;Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumu kritik

Son Dakika;Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumu kritik Koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi altına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Klinik seyri kritik fakat stabil olarak devam etmektedir" denildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e 17 Ağustos tarihinde yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından Böcek hemen tedavi altına alınırken, durumunun kötüye gitmesi nedeniyle 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu.

Koronavirüs tedavisinin ardından, astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.Sevkten kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Başkan Böcek'e, solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı.

"KLİNİK SEYRİ KRİTİK"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisine devam edilen Böcek'in sağlık durumunun kritik seyirde devam ettiği belirtildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde herhangi bir gelişme yaşanmamış olup, klinik seyri kritik fakat stabil olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.