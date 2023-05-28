Son Dakika: YSK ilan etti: Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener kameralar karşısına geçti. Akşener, "Seçmen bizim için en halis ölçüttür. Bu seçimlerde milletimiz söyleyeceğiniz söyledi. Bize düşen bu mesajı anlamaktır. Biz İYİ Parti olarak yapacağız. Umutsuzluğa kapılmayın. Sorunlara eğilme vakti" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden Akşener, "Umarım kazanma hırsı gözünü yeniden kör etmez" ifadelerini kullandı.