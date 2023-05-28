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Son Dakika: YSK ilan etti: Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı

Son dakika: YSK ilan etti: Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı Türkiye genelinde sandıkların yüzde 99,7'Si açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 52,14'ünü alan Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. YSK Başkanı, Erdoğan'ın seçimi resmi olmayan sonuçlara göre kazandığını ilan etti.

Son Dakika: YSK ilan etti: Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı
Kamusaati
Kamusaati
28 Mayıs 2023 Pazar 22:45

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda kullanılan oylar hakkında açıklama yaptı.

Geçici sonuçlara göre açıklamalarda bulunan Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu. 

Yener'in açıklamaları şöyle:

Yurt içinde 192 bin 214 sandıktan an itibarıyla 191 bin 758 sandığımız açılmış olup yurt içinde sandık açılma oranı 99,32’dir. Yurt içinde Erdoğan’ın 51,91, Kılıçdaroğlu’nun 48,09 oranında oy aldığı görülmüştür. Yurt dışında 5657 sandıktan 4986 sandığın açıldığı, sandık açılmış oranının 88,14 olduğu görülmüş.

Erdoğan’ın yurt dışında yüzde 59,80, Kılıçdaroğlu’nun yüzde 40,20 oranında oy aldığı görülmüştür. Yurt içi ve yurt dışı genel toplamı sonucu 197 bin 871 sandıktan 196 bin 744’ün açıldığı sandık açılma oranını yüzde 99,43 olduğu görülmüş. Erdoğan’ın yüzde 52,14, Kılıçdaroğlu’nun 47,86 oy aldığı görülmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak, geçici sonuçlar sonucunda, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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