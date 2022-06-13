Trafik
Trafik
0
3600
3600
0
0
haciz
haciz
0
bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0

Son Dakika: Van'ın Tuşba ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti

Son dakika: Van'ın Tuşba ilçesinde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olumsuz bir çağrının yapılmadığını ifade ederek, "Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika: Van'ın Tuşba ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
Kamusaati
Kamusaati
13 Haziran 2022 Pazartesi 00:43

Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. 18.89 kilometre derinlikte meydana gelen depremle birlikte endişe yaşayan çok sayıda kişi evlerinden çıktı.

Deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Van'da muhtarlarla irtabata geçen ekipler herhangi bir olumsuz yaşanmadığı bilgisine ulaştı. Ancak, depremin merkez üssü Tuşba ilçesinin kırsal Ermişler Mahallesine bir ekip sevk edildiği ifade edildi.

Deprem sonrası konuşan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "Olumsuz bir durum yok. Hasar yok" açıklamalarında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Saat 21.35'te Van Tuşba'da meydana gelen 5 şiddetindeki depremde İl Ambulans Servisi Başhekimliğimize herhangi bir olumsuz çağrı, yardım talebi gelmemiştir. Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır." ifadelerine yer verdi.

Yaşanan depremin ardından Van Valiliği sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Valilik'ten yapılan açıklamada "Merkez üssü Tuşba ilçemiz olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah beterinden korusun." ifadelerine yer verildi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AFAD, "Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasında bulundu. AFAD'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."


Kaynak: Kamu Saati Özel
Süleyman Soylu ile Mansur Yavaş, Ankara'daki sel felaketini görüştü
Süleyman Soylu ile Mansur Yavaş, Ankara'daki sel felaketini görüştü
0
Süleyman Soylu, polise saldıran HDP'li vekilin videosunu paylaştı
Süleyman Soylu, polise saldıran HDP'li vekilin videosunu paylaştı
0
Kayseri İncesu'ya Meterolojiden Kırmızı Uyarı! Yağış Gece Dahada Artacak
Kayseri İncesu'ya Meterolojiden Kırmızı Uyarı! Yağış Gece Dahada Artacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.