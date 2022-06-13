Son Dakika: Van'ın Tuşba ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti

Son dakika: Van'ın Tuşba ilçesinde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olumsuz bir çağrının yapılmadığını ifade ederek, "Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır" ifadelerine yer verdi.

Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. 18.89 kilometre derinlikte meydana gelen depremle birlikte endişe yaşayan çok sayıda kişi evlerinden çıktı.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Van'da muhtarlarla irtabata geçen ekipler herhangi bir olumsuz yaşanmadığı bilgisine ulaştı. Ancak, depremin merkez üssü Tuşba ilçesinin kırsal Ermişler Mahallesine bir ekip sevk edildiği ifade edildi.

"OLUMSUZ BİR DURUM VE HASAR YOK"

Deprem sonrası konuşan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "Olumsuz bir durum yok. Hasar yok" açıklamalarında bulundu.

BAKAN KOCA: CAN KAYBI VEYA YARALI YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Saat 21.35'te Van Tuşba'da meydana gelen 5 şiddetindeki depremde İl Ambulans Servisi Başhekimliğimize herhangi bir olumsuz çağrı, yardım talebi gelmemiştir. Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır." ifadelerine yer verdi.

VALİLİK: ALLAH BETERİNDEN KORUSUN

Yaşanan depremin ardından Van Valiliği sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Valilik'ten yapılan açıklamada "Merkez üssü Tuşba ilçemiz olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah beterinden korusun." ifadelerine yer verildi.

AFAD'TAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AFAD, "Gelişmeleri takip ediyoruz" açıklamasında bulundu. AFAD'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."