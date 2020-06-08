Son Dakika ! Van'da PKK işçilere Saldırıda Bulundu Şehit var

Son Dakika ! Van'da PKK işçilere Saldırıda Bulundu Şehit var Van'da PKK işçilere saldırdı PKK Van'da işçilere saldırdı

Van'ın Çatak ilçesinde bugün yaşanan PKK'lı teröristlerce yol çalışması gerçekleştirmekte olan bir firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında ateş açıldı 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı

Van’ın Çatak ilçesi Narlı ile Dalbastı mahalleleri arasında patlamada meydana geldi.

HAİN SALDIRIDA 2 İŞÇİ ŞEHİT OLDU

Çatak ilçesinin Narlı bölgesinde yol çalışması yapan firmanın servis aracına, bölücü terör örgütü mensuplarınca akşam saat 18.00'de EYP ile saldırı düzenlendiği anlaşıldı .

hain saldırıda 2 işçinin şehit olduğu, 8 işçinin de ağır yaralandığı anlaşıldı.

VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Van Valiliği'nden patlamayla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Çatak İlçesi Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylasına yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca saat 18.00 sıralarında EYP ile saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda araçta bulunan 2 işçi şehit olurken, 8 işçi de yaralanmıştır. Yaralı işçiler helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Yaralılarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

ehit işçilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Tek amacı bölge halkına hizmet götürmek olan sivil işçilere menfur saldırı düzenleyen Bölücü Terör Örgütünü ve arkasında duranları tel'in ediyoruz. Saldırı sonrası, bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır." denildi.