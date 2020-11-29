Son dakika: Vaka sayılarında azalma görülmezse tedbirler sertleşecek! Hafta içi sokağa çıkma yasağı... Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artan vakalar sonrası açıkladığı korona tedbirlerince hafta sonları 20.00'den 10.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısmi sokağa çıkma yasağının vaka sayısını düşürmemesi halinde ise hafta içi de benzer kısıtlamalar gündeme gelecek.
Son dakika: Vaka sayılarında azalma görülmezse tedbirler sertleşecek! Hafta içi sokağa çıkma yasağı...
Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artan vakalar sonrası açıkladığı korona tedbirlerince hafta sonları 20.00'den 10.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısmi sokağa çıkma yasağının vaka sayısını düşürmemesi halinde ise hafta içi de benzer kısıtlamalar gündeme gelecek.
Güncel verilere göre, son 24 saatte 158 bin 811 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 215 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 116 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 361 bin 655'e yükseldi.
Toplam test sayısı 16 milyon 623 bin 489'ya ulaştı. Hasta sayısı 425 bin 628, vefat sayısı 11 bin 820, ağır hasta sayısı 3 bin 742, aktif hasta sayısı 52 bin 153 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.
Artan koronavirüs vakaları sonrası Bilim Kurulu tavsiye kararları Kabine toplantısında ele alındı.
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