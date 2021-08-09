Son Dakika: Türkiye'de 9 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 23 bin 731 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 9 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 23 bin 731 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 117 oldu. İyileşen hasta sayısı 7 bin 365 olurken toplam 245 bin 253 test yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 günün çok önemli olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 731 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 117 olarak kayıtlara geçti. "ÖNÜMÜZDEKİ 10 GÜN ÇOK ÖNEMLİ" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz. " dedi.

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