SON DAKİKA: TÜRKİYE'DE 2.CORONA VİRÜS VAKASI BAKAN AÇIKLADI

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ikinci koronavirüs vakasının olduğunu açıkladı. Twitter'da açıklama yapan Bakan Koca, "Dün sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz" dedi.

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