2
0
0
0
5
0
0
0

SON DAKİKA: TÜRKİYE'DE 2.CORONA VİRÜS VAKASI BAKAN AÇIKLADI

Corona virüsü son dakika gelişmeleri,corona 2.virüs vakası hangi şehirde rastlandı

SON DAKİKA: TÜRKİYE'DE 2.CORONA VİRÜS VAKASI BAKAN AÇIKLADI
13 Mart 2020 Cuma 12:29

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ikinci koronavirüs vakasının olduğunu açıkladı. Twitter'da açıklama yapan Bakan Koca, "Dün sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz" dedi.

Ayrıntılar geliyor..

kamusaati.com

İlgili Galeriler
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber