Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde saat 09:30'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Pazar akşamı da Ankara 4,5 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı.

AFAD tarafından alınan bilgilere göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saat 09:30 sıralarında meydana geldiği aktarılırken, deprem derinliğinin yerin 7,24 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.

CAN VE MAL KAYBI OLMADI

Depreme ilişkin can ve mal kaybının olmadığı aktarıldı. Sarsıntının çevre illerde de hissedildiği gelen bilgilere arasında yer aldı. Öte yandan dün ve gece saatlerinde de Denizli'de ufak çaplı sarsıntılar oldu.

"TARAFIMIZA ULAŞAN OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan depremin ardından paylaşımda bulundu. Zolan, "Geçmiş olsun Denizlim... Şehrimizde meydana gelen depremle ilgili tarafımıza ulaşan herhangi bir olumsuz durum yok. Allah'ım şehrimizi, milletimizi afet ve belalardan muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.

"GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise "Denizli'mizde merkez üssü Pamukkale ilçemiz olan 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Denizli'mize geçmiş olsun. Rabbim ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden muhafaza eylesin" dedi.

KANDİLLİ DEPREMİ 3,9 OLARAK GEÇTİ

Kandilli Rasathanesi'ni depremin büyüklüğü 3,9 olarak kayıtlara geçti. Depremin derinliğinin ise 1,9 km olduğu aktarıldı. Öte yandan merkez üssü ise Karateke-Honaz olarak belirtildi.

PAZAR AKŞAMI DA ANKARA SALLANMIŞTI

Öte yandan Ankara Kalecik Eskiköy'de pazar akşamı saat 22.53'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu deprem Ankara çevresinde de hissedilirken, bölgede yaşayan vatandaşlarda korkuya neden olmuştu. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4,7 olarak geçti.

"CAN VE MAL KAYBI BULUNMAMAKTADIR"

Ankara Valisi yaptığı açıklamada, "Saat 22:53'te ilimiz Kalecik ilçesi merkezli (AFAD verilerine göre) 4,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar Kalecik Kaymakamlığına ve Valiliğimize intikal eden can veya mal kaybı bulunmamaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" dedi.