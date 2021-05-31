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Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini talep etti

Son dakika! Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisi için istenilen zam talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sundu. İki sendika, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini talep etti. Ayrıca 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon + yüzde 3 refah payı istendi.

Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini talep etti
31 Mayıs 2021 Pazartesi 12:20

Kamudaki yaklaşık 700 bin işçi için gözler zam pazarlığında. 2020-2021 dönemi için mali ve sosyal haklar belirlenecek. Bu kapsamda işçi konfederasyonları Türk-İş ve Hak-İş kamuda çalışan 700 bine yakın işçi için ortak taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sundu.

ZAM TALEBİ NE KADAR?

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon + yüzde 3 refah payı talep etti. İkinci altı ay için ise TÜFE oranına 3 puan refah payı eklenerek zam yapılması talep edildi.

YILDA İKİ KERE 500 TL EK ÖDEME İSTENDİ

Kamu işçilerine her yıl mayıs ve eylül aylarında bin 500 TL ek ödeme yapılması istendi. Kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zam görüşmelerinin temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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