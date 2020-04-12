Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığından istifa etti, SÜLEYMAN SOYDU NEDEN İSTİFA ETTİ, süleyman soylu geröekten istifa etti mi?, Süleyman soylu istifasının nedeni ne? Cumhurbşkanı erdoğan süleyman soylunun istifasını kabul etti mi?, Cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan istifayı kabul etti mi ?
Son Dakika Süleyman Soylu İstifa Etti! Süleyman Soylu içişleri bakanlığı görevinden neden istifa etti? İşte Detaylar
Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığından istifa etti, SÜLEYMAN SOYDU NEDEN İSTİFA ETTİ, süleyman soylu geröekten istifa etti mi?, Süleyman soylu istifasının nedeni ne? Cumhurbşkanı erdoğan süleyman soylunun istifasını kabul etti mi?, Cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan istifayı kabul etti mi ?
Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Soylu, aldığı kararı Twitter hesabından açıkladı.
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