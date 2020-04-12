Son Dakika Süleyman Soylu İstifa Etti! Süleyman Soylu içişleri bakanlığı görevinden neden istifa etti? İşte Detaylar

Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığından istifa etti, SÜLEYMAN SOYDU NEDEN İSTİFA ETTİ, süleyman soylu geröekten istifa etti mi?, Süleyman soylu istifasının nedeni ne? Cumhurbşkanı erdoğan süleyman soylunun istifasını kabul etti mi?, Cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan istifayı kabul etti mi ?

Son Dakika Süleyman Soylu İstifa Etti! Süleyman Soylu içişleri bakanlığı görevinden neden istifa etti? İşte Detaylar
12 Nisan 2020 Pazar 21:36

Son Dakika Süleyman Soylu İstifa Etti! Süleyman Soylu içişleri bakanlığı görevinden neden istifa etti? İşte Detaylar

Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığından istifa etti, SÜLEYMAN SOYDU NEDEN İSTİFA ETTİ, süleyman soylu geröekten istifa etti mi?, Süleyman soylu istifasının nedeni ne? Cumhurbşkanı erdoğan süleyman soylunun istifasını kabul etti mi?, Cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan istifayı kabul etti mi ?

Süleyman Soylu istifa etti

Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Soylu, aldığı kararı Twitter hesabından açıkladı.

Süleyman Soylu istifa etti

AYRINTILAR GELİYOR..


Kaynak: Kamu Saati Özel
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