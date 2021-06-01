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Son Dakika: Rusya, Türkiye'ye uçuş yasağını 21 Haziran'a kadar uzattı

Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Rusya tarafından Türkiye'ye uygulanan uçuş yasağı 1 Haziran'da bitiyordu. Ancak Rusya, turizmcileri üzecek yeni bir karar alarak uçuş yasağını 21 Haziran'a kadar uzattı.

Son Dakika: Rusya, Türkiye'ye uçuş yasağını 21 Haziran'a kadar uzattı
01 Haziran 2021 Salı 00:31

Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ve Tanzanya'ya uçuş yasağının uzatıldığını bildirdi.

21 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

Yapılan açıklamada, "Türkiye ve Tanzanya'daki ağır epidemiyolojik durum dikkate alınarak mevcut uçuş kısıtlamalarını 21 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yönünde kararı alındı" ifadelerine yer verildi.

KISITLAMA 1 HAZİRAN'DA BİTİYORDU

Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlar, 12 Nisan'da alınan kararla 15 Nisan ila 1 Haziran arasında geçici olarak kısıtlanmıştı.

İNGİLTERE'YE UÇUŞLAR 2 HAZİRAN'DAN İTİBAREN KALKIYOR

Açıklamada, epidemiyolojik durumun iyileştiği İngiltere'ye yönelik uçuş yasağının 2 Haziran'dan itibaren kalkacağı ifade edilirken Moskova-Londra düzenli seferlerin haftada 3 kez olmak üzere tekrar yapılacağı aktarıldı.

8 ÜLKEYE DAHA UÇUŞLAR BAŞLATILIYOR

Öte yandan 10 Haziran'dan başlayarak Avusturya, Macaristan, Lübnan, Lüksemburg, Mauritius, Fas ve Hırvatistan'a düzenli seferlerin Arnavutluk'a da charter uçuşların yeniden başlatılacağı kaydedilen açıklamada, ayrıca Belarus, Yunanistan, Azerbaycan, Ermenistan, Katar, Özbekistan, Tacikistan, Mısır ve Sırbistan'a sefer sayılarının artırılacağı bilgisi verildi. Bununla beraber Moskova-Münih seferlerinin de yeniden başlayacağı belirtildi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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