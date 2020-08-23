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Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı

Son dakika: Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp gaz bulmasının ardından önemli bir hamle daha geldi. Rusya ile S-400'lerin sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı.

Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı
23 Ağustos 2020 Pazar 13:33

Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı

Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

MALİ MODEL GÖRÜŞÜLÜYOR

Ancakşirket Moskova ve Ankara'nın anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüştüklerini söyledi. Moskova bölgesinde bugün başlayan Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu Army-2020 çerçevesinde gazetecilere konuşan Miheyev, "Anlaşma imzalandı, şu anda partnerlermizle anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüşüyoruz" dedi.

DEMİR DE HAZİRAN AYINDA DUYURMUŞTU

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, haziran ayında Moskova ve Ankara'nın ikinci parti S-400 sevkiyatı için prensipte anlaştığını söylemişti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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