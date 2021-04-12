Son Dakika: Rusya'dan Türkiye'ye uçuşları azaltma kararı

Son dakika: Rusya, artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle Türkiye'ye uçuşları sınırlama kararı aldı. Sınırlama, 15 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'a kadar sürecek. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova'nın açıklamasına göre; aralarında haftada iki defa yapılan İstanbul uçuşları da dahil olmak üzere bazı uçuşlar ise devam edecek.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türkiye ile Rusya arasındaki hava yolu taşımacılığına dair açıklamalarda bulundu. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çeşitli önlemler alınacağını ifade eden Golikova, "Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırmasına karar verildi" dedi. AKKUYU MUAFİYETİ İstanbul ile Moskova arasında haftada iki uçuş gerçekleştirilebileceğini kaydeden Golikova, "Ayrıca Türkiye'de bulunan Rus vatandaşlarının Rusya'ya dönüşü ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşasında yer alanların ulaşımı için uçuşlar korunacak" diye konuştu. SALGIN OLUMLU YÖNDE İLERLERSE UÇUŞLAR DEVAM EDECEK Süreci yakından takip etmeyi devam ettireceklerini belirten Golikova, salgınla ilgili gelişmelerin olumlu yönde ilerlemesi halinde uçuşların tekrar normale döneceğini söyledi.

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