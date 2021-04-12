0
myk belgesi
myk belgesi
0
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0
0
teminat senedi
teminat senedi
0
is kanunu
is kanunu
0
engelli emekli
engelli emekli
0
işçi çalışma
işçi çalışma
0
işe iade
işe iade
0

Son Dakika: Rusya'dan Türkiye'ye uçuşları azaltma kararı

Son dakika: Rusya, artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle Türkiye'ye uçuşları sınırlama kararı aldı. Sınırlama, 15 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'a kadar sürecek. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova'nın açıklamasına göre; aralarında haftada iki defa yapılan İstanbul uçuşları da dahil olmak üzere bazı uçuşlar ise devam edecek.

Son Dakika: Rusya'dan Türkiye'ye uçuşları azaltma kararı
12 Nisan 2021 Pazartesi 20:08

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatiana Golikova, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türkiye ile Rusya arasındaki hava yolu taşımacılığına dair açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çeşitli önlemler alınacağını ifade eden Golikova, "Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırmasına karar verildi" dedi.

AKKUYU MUAFİYETİ

İstanbul ile Moskova arasında haftada iki uçuş gerçekleştirilebileceğini kaydeden Golikova, "Ayrıca Türkiye'de bulunan Rus vatandaşlarının Rusya'ya dönüşü ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşasında yer alanların ulaşımı için uçuşlar korunacak" diye konuştu.

SALGIN OLUMLU YÖNDE İLERLERSE UÇUŞLAR DEVAM EDECEK

Süreci yakından takip etmeyi devam ettireceklerini belirten Golikova, salgınla ilgili gelişmelerin olumlu yönde ilerlemesi halinde uçuşların tekrar normale döneceğini söyledi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber