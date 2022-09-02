Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkması nedeniyle dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel yakalandı

Son dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkmasının ardından dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısıyla Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile yakalandı.

2017'de Adıyaman'da öldürülen PKK'lı Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile birlikte çekilmiş fotoğrafları bulunmuştu. Fotoğrafların basına yansımasının ardından hazırlanan fezleke uyarınca Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

YAKALAMA EMRİ ÇIKARILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel için harekete geçti. Talebi yerinde gören hakimlik, 24 Mart 2022'de Güzel hakkında yakalama emri çıkardı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmalarda, firari durumda bulunan HDP'li Semra Güzel'in terör örgütü PKK/KCK aracılığıyla yasa dışı şekilde yurt dışına çıkış arayışında olduğu öğrenildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda HDP'li Semra Güzel, İstanbul'dan 59 DG 606 plakalı araç ile Edirne'ye giderken Silivri'deki bir dinlenme tesisinde, "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından kaydı olan sürücü Aladdin G. ile "terör örgütü propagandası yapmak"tan kaydı bulunan Fırat D. ile birlikte yakalandı.

BAKAN SOYLU, SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Gelişmeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, "Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı" ifadeleriyle duyurdu.

SAHTE NÜFUS CÜZDANI YAKALANDI

Güzel'in, "evden hırsızlık" kaydı bulunan "Mehtap Şahan" adına sahte nüfus cüzdanı düzenlediği belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile yapılan ortak çalışmada; Ankara Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından aranma kaydı bulunan HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Mehtap Şahan adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ile 59 D 606 plakalı araç ile Edirne istikametine giderken yakalandı. Güzel ile birlikte göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığı ihlallerinden suç kaydı bulunan A.G. ve terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan kaydı bulunan F.D. simli şahıslar da gözaltına alındı" denildi.