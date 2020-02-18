Son Dakika ! Osman Kavala Tahliye Sonrası Tekrar Tutuklandı!, 18 mart sabah 10 da hakkında tahliye kararı verilen gezi parkı zanlısı osman kava hakkında beraat kararı veren mahkeme osman kavalayı tahliye edilmeden akşam saatlerinde yeniden hakkında tutuklama kararı çıkaran istanbul cumhuriyet başsavcılığı yeniden tutulattı Detaylar haberde..

Son Dakika ! Osman Kavala Tahliye Sonrası Tekrar Tutuklandı!

15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı vermişti İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aracılığı ile

"Gezi Olayları" olarak tarihte yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini amaç edinen kalkışma saldırısına ilişkin soruşturma dahilinde hareketlerini aykırılık barındıracak şekilde sürdüren , idare eden bir kısım şüpheli kişiler Başsavcılıkça 19 Şubat 2019 tarihinde iddianame kaynalı olarak ta kamu davası halini aldığına değinildi. "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti milletini meydandan kaldırmaya ve bunun yanı sıra görevini yerine getirmeye engel olma ve bu duruma kalkışma " suçlamaları nedeni ile tutuklanan Kavala, suçlamalarla ilgili iddianame hazırlanmadığı için şimdiye kadar hakim karşısına bir türlü çıkarılamamıştır .

Ceza Mahkemesinin 18 Şubat tarihli kararıyla, konuya ilişkin kamu davası halini alan sanıkların çogunun beraatine ve tutuklu sanık Osman Kavala'nın tahliyesine ilişkin hükmüne karar verldi

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