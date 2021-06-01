Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 1 Haziran'dan itibaren başlıyor

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 Haziran'dan itibaren başlayacak normalleşme adımlarının ardından okulların açılış tarihi hakkında bilgilendirmede bulundu. Bakan Selçuk, "1 Haziran itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından Türkiye'nin normalleşme takvimi de belli oldu. Koronavirüs salgınında en çok etkilenen alanlardan biri olan eğitimde nasıl bir yol izleneceği de merak ediliyordu. Buna göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihi hakkında bilgilendirmede bulundu.

YÜZ YÜZE EĞİTİM HAFTADA 2 GÜN

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

1 Haziran salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir. 7 Haziran pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

KÖY OKULLARINDA HAFTADA 5 GÜN EĞİTİM

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır.

YÜZ YÜZE EĞİTİME KATILIM İSTEĞE BAĞLI

Okullarımızdaki yüz yüze eğitim katılımı isteğe bağlı olup, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Klavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

2020-2021 Eğitim- Öğretim dönemi 2 Temmuz Cuma günü ise sona erecektir.