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Son Dakika! Niğde'nin Bor ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika! Niğde'nin Bor ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika! Niğde'nin Bor ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kamusaati
Kamusaati
25 Şubat 2023 Cumartesi 22:33

Son dakika! AFAD, Niğde'nin Bor ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dün de Malatya, Bingöl, Sivas ve Konya'da deprem olmuştu.

AFAD'dan yapılan açıklama göre saat 13.27'de Niğde'de merkez üssü Bor olan 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşirken deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Niğde ilimizin Bor ilçesinde saat 13:27'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" bilgisini paylaştı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de "Herhangi bir olumsuzluk yok. Deprem bölgesinde çocuklarla birlikteyken gerçekleşti. 6 Şubat'taki depremde orta ve ağır hasarlı binalar mühürlendi. Vatandaşların bu binalardan uzak durması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar da, 5,3'lük depreme ilişkin, "Bunu bağımsız bir deprem olarak değerlendiriyoruz." dedi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından art arda sarsıntılar yaşandı. Artçıların yanı sıra Hatay'da peş peşe 2 deprem olmuş ve hasarlı binaların bazıları yıkılmıştı. Dün de afet bölgesi ilan edilen Sivas'ın Gürün ilçesinde de saat 20.19'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremle ilgili açıklama yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Merkezi Gürün ilçemiz olan 4.7 şiddetindeki depremde ilk tespitlerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetlerden ülkemizi muhafaza eylesin." dedi.

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