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Son Dakika! Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi

Son dakika! Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorinin litre fiyatına 10 kuruş zam yapıldı. Motorine dün de 16 kuruşluk bir zam gelmişti.

Son Dakika! Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi
05 Kasım 2020 Perşembe 17:16

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; motorine 10 kuruşluk zam yapıldı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı, pompaya yansıyacak.

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Zammın ardından İstanbul'da 6,21'e satılan motorinin litresi 6,31'e, İzmir'de 6,29'dan 6,39'a, Ankara'da ise 6,27'den 6,37'e yükselecek.

DÜN DE 16 KURUŞLUK ZAM GELMİŞTİ

EPGİS'ten yapılan açıklamayla motorine dün de 16 kuruşluk bir zam yapılmış fiyat artışı pompaya yansımıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son Dakika! Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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