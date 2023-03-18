Son Dakika: Mısır'a 11 yıl sonra ilk ziyaret! Ortak basın toplantısına Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri damga vurdu

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün 11 yıl aradan sonra ilk resmi ziyareti gerçekleştirerek Mısır'a gitti. Mevkidaşı Samih Şukri basın açıklaması yapan Çavuşoğlu, "İlişkilerimizde bir kopukluk oldu. Alacağımız dersler var. Ne olursa olsun, bu bağlarımızı bir daha koparmamak için de her iki taraf olarak da üzerimize düşeni yapacağız. Diplomatik ilişkiler en üst düzeye çıkacak." dedi.

Yıllardır tansiyonun yüksek seyrettiği Türkiye- Mısır ilişkilerinde normalleşme adımları atılıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry'nin davetine icabetle bugün Mısır'a gitti. Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.

"ZOR ZAMANLARDA GÖSTERİLEN DAYANIŞMAYI UNUTMAYACAĞIZ"

İki bakan toplantının ardından kameralar karşısına geçerek basın açıklaması yaptı. İki ülke arasındaki ilişkileri işaret eden Çavuşoğlu, "Mısır'ı ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. En kısa süre içerisinde kardeşim Şükri'yi de Türkiye'de bir kere daha misafir etmekten büyük memnuniyet duyacağım. Türkiye'de meydana gelen depremden sonra bize verdikleri destek için Mısır hükümetine ve kardeş Mısır halkına teşekkür etmek istiyorum. Zor zamanlarda gösterilen dayanışmayı unutmayacağız. Türkiye'ye Mısır'dan ciddi ölçüde insani yardım geldi." dedi.

"BİR DAHA KOPMAMAK ADINA ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

Çavuşoğlu şöyle devam etti: "İlişkilerimizi nasıl normalleştirebileceğimizi konuşuyorduk. Şimdi somut adımlar atıyor olmaktan en çok heralde ikimiz memnunuz. Mısır ile ikili ilişkilerimizi geliştirirken, sadece her iki ülkenin yararına ne yapılabilir diye konuşmuyoruz. Bölgemizin huzura ihtiyacı var. İlişkilerimizde bir kopukluk oldu. Sanırım alacağımız dersler de var. Bundan sonraki süreçte görüş ayrılıklarımız da olacaktır. Ne olursa olsun, bu bağlarımızı bir daha koparmamak için de her iki taraf olarak da üzerimize düşeni yapacağız. Alacağımız dersler var. Bu bağlarımızı bir daha koparmamak adına üzerimize düşeni yapacağız. İki ülke arasındaki mekanizmalar geliştirilecek. Diplomatik ilişkiler en üst düzeye çıkacak.

"İŞBİRLİKLERİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ"

İkili ticaret hacmimizin sürekli artmasından da memnuniyet duyuyoruz. Biz firmalarımızı daha fazla yatırım için teşvik edeceğiz. Her iki ülke için de kazan-kazan anlayışı bizim teşvik etmemiz gereken bir konu. Mısır'ın en fazla ihracat yaptığı ülke Türkiye'dir. Bundan da gurur duyuyoruz. En fazla Mısır'dan LNG alan ülke de Türkiye. Tarihi bağlarımız var. İnsanlarımızın arasında diyaloğu daha da geliştirmek lazım. Bunun en iyi yöntemi de turizmi teşvik etmek. Beşeri alanda da işbirliğimizi inşallah geliştireceğiz. Sonuçta çok potansiyel var ancak yaklaşık 9 yıllık da bir boşluk var. Bu açığı kapatmak için da daha yoğun çalışmamız gerekiyor. Bugün çok samimi görüşmeler gerçekleştirdik. Bunun için de sayın kardeşim Samih Şukri'ye teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte büyükelçiler konusunda hangi adımları atacağımızı değerlendirme imkanımız da oldu."

ŞUKRİ: İLETİŞİMİMİİN SÜRMESİNİ DİLİYORUZ

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Şukri ise "Çok fazla konuyu ele almış olduk. Şekli anlamda değil ama destekleyici bir bakış açısını ortaya koymuş olduk. Nitekim ortak bir bakış açısı var. Bizim ilişkilerimizin büyükelçilik düzeyine çıkarılması yönünde çalışmalarımız söz konusu. İletişimimizin sürmesini diliyoruz, iş birliğine açığız." ifadelerini kullandı.