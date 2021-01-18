Son dakika… Meteoroloji’den 25 il için kar yağışı uyarısı

Kar ne zaman yağacak? Kar neden yağmıyor? kar ne kadar sürecek? kar yağışı devam edecek mi? kar duası yapan illeri Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 il için kar yağışı uyarısında bulundu. Kar eldiveninizi almadan evden çıkmayın İstanbul'da bu akşam ve gece saatlerinde il geneli, yarın akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası aralıklı kar yağışı beklendiği, Ankara'da hafif kar yağışı görüleceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Konya ve Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahminini paylaştı.

Yağışların; Doğu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

FIRTINA VE BUZLANMA UYARISI

Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nde çok bulutlu, bölgenin doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Pazartesi) Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların kar sağanağı şeklinde görülmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Trakya’da kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İstanbul’da bu akşam ve gece saatlerinde il geneli, yarın akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası aralıklı kar yağışı beklendiği belirtiliyor.

Ege Bölgesi’nde Kütahya çevrelerinin bu akşam saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi’nde Antalya ve Doğu Akdeniz Bölümü’nün aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, Kahramanmaraş’ın yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Hatay, Adana ve Osmaniye çevrelerinde güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İç Anadolu’da bu akşam saatlerinde Eskişehir çevrelerinin, yarın (Pazartesi) öğlen saatlerine kadar bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra ise Konya, Karaman ve Sivas çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don bekleniyor. Ankara ve Çankırı’da hafif kar yağışı tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz’de yağışların Sinop çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bolu, Kastamonu aralıklı kar yağışı, Zonguldak ve Düzce için yer yer yoğun olmak üzere kar sağanağı uyarısı yapıldı.

Orta ve Doğu Karadeniz’de bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Amasya’da il genelinde kar yağışı, Rize, Samsun, Trabzon’un yüksek yerlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Doğu Anadolu’da yağışların bölgenin güneydoğusu ile Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yoğun kar; Van, Malatya ve Elazığ çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde aralıklı kar şeklinde olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu’da bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Batman ve Siirt’in yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.