Son Dakika: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği TL'yi olumsuz etkiledi! Dolar 7,80'den işlem görüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla cumartesi gece yarısı Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alındı. Ağbal'ın yerine ise yüksek faiz politikasını eleştiren Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Yaşanan gelişme TL'yi olumsuz etkiledi.

DOLAR ASYA PİYASALARINDA 8,48'İ GÖRDÜ

Dolar, gece yarısı Asya piyasalarında 8,48'i görürken, TL yüzde 17 değer kaybetti. Türkiye'de piyasaların açılmasıyla 8 liranın altına gerileyen kur, saat 10.30 itibarıyla 7,80'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 9,27'den, sterlin ise 10,81'den alıcı buluyor.

DOLARLA BİRLİKTE ALTIN DA YÜKSELDİ

Doların yükselmesi altını da direk olarak etkiledi. Geçen haftayı 405 liradan tamamlayan gram altın, şu sıralar 433 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 719 liradan, cumhuriyet altını ise 2.929 liradan alıcı buluyor.

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığında yapılan değişiklik sonrası sığ olan piyasalarda oynaklığın arttığını, yatırımcıların sakin olması gerektiğini ve fiyatların kısa sürede yeni denge seviyesini bulacağını bildirdi.

PİYASALAR EKONOMİ YÖNETİMİNİN AÇIKLAMALARINA ODAKLANDI

Analistler, küresel piyasalarda Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, tahvil piyasasının seyri, Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşmalar ve yarından itibaren yoğunlaşacak veri takviminin takip edileceğini belirterek, yurt içinde ise ekonomi yönetiminin açıklamaları ve siyasi gelişmelerin izleneceğini söyledi.