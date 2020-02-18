Son Dakika Manisa'Da Deprem Yaşandı!

Son Dakika Manisa'Da Deprem Yaşandı!

Manisa Merkez ve birçok ilçesi başta da Kırkağaç İlçesin de Yaklaşık 10 Dakik öncesi Saat 19:11 civarı ile 5.2 büyüklüğünde deprem yaşandı deprem korkuttu

Sarsıntı yaklaşık 10 dakika hissedildi

Yaşanılan Deprem de Manisa ve ilçeleri başta olmak üzere herhangi can ve mal kaybı yaşanmadığı ögrenildi

Son Dakika Gelişmelerini Sizlere ulaştırmaya Devam edeceğiz...

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamızı Telefonuza indirip Son Dakika Gelişmelerinden ve Memur İşçi Alımlarına Herkesten Önce Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©