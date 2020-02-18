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Son Dakika Manisa'da Deprem Yaşandı!

Son Dakika Manisa'Da Deprem Yaşandı!

Son Dakika Manisa'da Deprem Yaşandı!
18 Şubat 2020 Salı 19:22

Son Dakika Manisa'Da Deprem Yaşandı!

Manisa Merkez ve birçok ilçesi başta da Kırkağaç İlçesin de Yaklaşık 10 Dakik öncesi Saat 19:11 civarı ile 5.2 büyüklüğünde deprem yaşandı deprem korkuttu

Sarsıntı yaklaşık 10 dakika hissedildi

Yaşanılan Deprem de Manisa ve ilçeleri başta olmak üzere herhangi can ve mal kaybı yaşanmadığı ögrenildi

Son Dakika Gelişmelerini Sizlere  ulaştırmaya Devam edeceğiz...

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Deprem
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