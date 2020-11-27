Son Dakika: Malatya'da korkutan deprem! Bölgeden görüntüler geliyor... Deprem çevre illerde de hissedildi

Son Dakika: Malatya'da korkutan deprem! Bölgeden görüntüler geliyor...

Gelen son dakika haberine göre, Malatya'da şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli'nin geçtiği son dakika bilgilerine göre Malatya'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Malatya’nın Pütürge ilçesinin kırsal Söğütlü Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 11.27’de meydana geldi. Yerin 6.94 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Battalgazi ilçesi Uluköy Mahallesi olarak açıkladı.

VALİ BARUŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, "Şu ana kadar bize ulaşan bir olumsuzluk yok. Tüm mahalle muhtarlarımıza köylerimize ulaştık, vatandaşlarımıza geçmiş olsun olumsuz bir durum yok. Depremin ardından artçılar oluşabilir, evlerinde hasar olan vatandaşlarımız evlerine girmesinler." dedi.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın sözleri şöyle:

"Tahminim 10 saniye kadar sürdü deprem. Bize ulaşmış olumsuz bir durum yok. Bazı ahşap evlerde hasar var. Sık sık artçılar oluyordu ama şu an olan deprem bu artçılardan çok daha şiddetliydi. Benim kanaatim ve aldığım bilgilere göre bu kendi başına bir sarsıntı. Malatya ve Pütürge arası 70 kilometre. Can kaybı ve yıkım gibi bir durum söz konusu değil. Bize ulaşmış bir sorun henüz görünmüyor. Depremin merkez üssü Battalgazi ve Pütürge arasındaki Uluköy'dür."

PROF. SÜLEYMAN PAMPAL'IN AÇIKLAMALARI

CNN TÜRK canlı yayınında Uğur Önver'in sorularını yanıtlayan Pampal, "Bu depremin büyük olmaması bir şanstır. Kuzey'deki segment kırılmamış durumda. Sincik civarındaki faylar ara sıra kırılabiliyor. Asıl bizi kuzeye doğru olan fayların kırılmasından endişe duyuyoruz." dedi. "Palu'nun etrafında 7 civarında bir deprem bekliyoruz" diyen Süleyman Pampal, "Bölgede enerji birikmesi mevcut. Kimseyi endişeye düşürmemek lazım bugünden yarına hemen deprem olacak diye bir şey söyleyemeyiz ama büyük bir depremin olacağını söylemek sürpriz olamayacaktır." ifadelerini kullandı.