zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
1
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0
rapor parası
rapor parası
0

Son Dakika! Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi

Son dakika! Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürerken Kremlin Sözcüsü Peskov, yaptığı açıklamada, "Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi" dedi. Rusya, daha önce yaptığı açıklamalarda Kiev'den ve Batı'dan gelen askeri kayıpları keskin bir dille yalanlamıştı.

Son Dakika! Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi
Ömer
Ömer
07 Nisan 2022 Perşembe 23:04

Rus ordusunun girdiği Ukrayna'daki savaşta 43. güne girilirken yapılan çatışma ve bombardımanlar sonucu her iki tarafın da askeri kayıpları artıyor. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın 18 bin civarında askerin öldürüldüğünü belirtmişti.

Savaşla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi" dedi.

Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerin devam etmesi için konforlu koşullar yaratmaya hazır olduğuna dikkat çeken Peskov, Rusya'nın Kiev ve Çernigov'da askeri aktivitelerini azaltmasıyla ilgili olarak, "Rusya'nın müzakerelerin devam etmesi için gerçekten konforlu koşullar yaratmaya hazır olduğunu göstermeye yönelik bir iyi niyet jestiydi" dedi.

Rusya'nın Mariupol ve Buça'daki gelişmeler hakkında da bilgi veren Peskov, "Mariupol ve Buça'da, Ukrayna'nın diğer kentlerinde böyle bir durumda kalan ve insanlara işkence eden, şehri terk etmelerine izin vermeyen aşırı milliyetçi taburlar hakkında bize korkunç şeyler anlatan, sayısı giderek fazlalaşan tanığımız ve insanımız var" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin gerekçelerinden de konuşan Peskov, "Rusya'nın Ukrayna'da"Bir NATO üyesi olan Ukrayna'nın Kırım'ın dönüşü düşüncesiyle Rusya'ya ve Kırım'a saldırdığı bir durum düşünün. Nükleer silahları olan NATO ülkeleri, NATO Şartı'nın 5'inci maddesini uygulayarak Ukrayna'yı savunmak durumunda olacaktı, bir Üçüncü Dünya Savaşı olabilirdi. Şu anda yapılan, bizi böyle bir savaşın olası tüm tehdidinden korumaktır." dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Denetleme talimatını verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Denetleme talimatını verdi
0
Borsadan kapanış rekoru!
Borsadan kapanış rekoru!
0
Film değil gerçek: Polis aracının camından atlayıp kaçtı!
Film değil gerçek: Polis aracının camından atlayıp kaçtı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.