Son Dakika! Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi

Son dakika! Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürerken Kremlin Sözcüsü Peskov, yaptığı açıklamada, "Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi" dedi. Rusya, daha önce yaptığı açıklamalarda Kiev'den ve Batı'dan gelen askeri kayıpları keskin bir dille yalanlamıştı.

Rus ordusunun girdiği Ukrayna'daki savaşta 43. güne girilirken yapılan çatışma ve bombardımanlar sonucu her iki tarafın da askeri kayıpları artıyor. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın 18 bin civarında askerin öldürüldüğünü belirtmişti.

ÖNEMLİ ASKERİ KAYIPLARININ OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Savaşla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi" dedi.

RUSYA'NIN KİEV'DE ASKERİ AKTİVİTELERİNİ AZALTMASI

Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerin devam etmesi için konforlu koşullar yaratmaya hazır olduğuna dikkat çeken Peskov, Rusya'nın Kiev ve Çernigov'da askeri aktivitelerini azaltmasıyla ilgili olarak, "Rusya'nın müzakerelerin devam etmesi için gerçekten konforlu koşullar yaratmaya hazır olduğunu göstermeye yönelik bir iyi niyet jestiydi" dedi.

MARİUPOL VE BUÇA

Rusya'nın Mariupol ve Buça'daki gelişmeler hakkında da bilgi veren Peskov, "Mariupol ve Buça'da, Ukrayna'nın diğer kentlerinde böyle bir durumda kalan ve insanlara işkence eden, şehri terk etmelerine izin vermeyen aşırı milliyetçi taburlar hakkında bize korkunç şeyler anlatan, sayısı giderek fazlalaşan tanığımız ve insanımız var" ifadelerini kullandı.

"AMAÇ, 3. DÜNYA SAVAŞI'NI ENGELLEMEK"

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin gerekçelerinden de konuşan Peskov, "Rusya'nın Ukrayna'da"Bir NATO üyesi olan Ukrayna'nın Kırım'ın dönüşü düşüncesiyle Rusya'ya ve Kırım'a saldırdığı bir durum düşünün. Nükleer silahları olan NATO ülkeleri, NATO Şartı'nın 5'inci maddesini uygulayarak Ukrayna'yı savunmak durumunda olacaktı, bir Üçüncü Dünya Savaşı olabilirdi. Şu anda yapılan, bizi böyle bir savaşın olası tüm tehdidinden korumaktır." dedi.