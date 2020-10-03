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Son Dakika! Koronavirüs Testi Sırasında kafatası delindi

Son Dakika! Koronavirüs Testi Sırasında kafatası delindi ABD'de bir kadının kafatası duvarı, koronavirüs testi yapılırken delindi Iowa eyaletinde koronavirüs testi sırasında, kadının kafatasını koruyan duvar yırtıldı. koronavirüs testi nedir nasıl yapılır

Son Dakika! Koronavirüs Testi Sırasında kafatası delindi
03 Ekim 2020 Cumartesi 00:19

ABD'de bir kadının kafatası duvarı, koronavirüs testi yapılırken delindi

 ABD'de bir kadının kafatası duvarı, koronavirüs testi yapılırken delindi   Iowa eyaletinde koronavirüs testi sırasında, kadının kafatasını koruyan duvar yırtıldı. koronavirüs testi nedir nasıl yapılır

ABD'de koronavirüs testi sırasında korkunç bir olay yaşandı.

40'lı yaşlarındaki bir kadına koronavirüs sürüntü testi yapıldığı sırada kadının kafatası duvarı delindi.

Vakayla ilgili ayrıntılar, "JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery" dergisinde yayınlandı.

KAFATASI DUVARI YIRTILDI

Iowa'da yaşayan kadının, sürüntü testi yaptırdığı sırada kafatasını koruyan duvarın yırtılmasıyla beyin omurilik sıvısı burnundan akmaya başladı.

Kadın; baş ağrısı, baş dönmesi ve kusma şikayetlerinin yanı sıra boynunun sertleştiği, metalik bir tat aldığı ve ışığa karşı hassasiyet geliştirdiği şikayetleriyle doktora başvurdu.

Kadının kafatası koronavirüs testi yapılırken delindi - DÜNYA Haberleri

"BAZI HASTALAR İÇİN SADECE ORAL SÜRÜNTÜ ALINMALI"

Vakayı inceleyen Iowa Üniversitesi'nde görevli doktor Jarrett Walsh ve ekibi, yapılan testlerde, kadının kafatasının altında delik açıldığını gördü.

Walsh, sürüntü testinde kullanılan uzun çubuğun duvarda delik açmasının, kadının intrakraniyal hipertansiyon nedeniyle geçmişte gördüğü tedavinin sonucu olduğuna inandıklarını dile getirdi.

Bu tedavinin, "beyin dokusunun kafatasındaki bir açıklıktan kese şekildeki fıtıklaşması" anlamına gelen ensefalosele yol açtığına ve kadının temmuzda ameliyat olduğuna işaret edildi.

Uzmanlar, aşırı sinüse sahip ya da kafa kaidesi ameliyatı olanların, koronavirüsün tespiti için sadece oral sürüntü alınmasını talep etmeleri gerektiğini vurguladı.

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