Şanlıurfa Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde 13 Nisan günü yaşanan olayda Sokakta oyun oynayan çocuklara, sokak köpeği saldırdı, evlerinin önünde oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 çocuktan biri olan 2 yaşındaki Davut Sana tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi Detaylar Haberde..
Son Dakika: Köpekler 6 Çocuğa Saldırdı! Çocuklardan Biri Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde 13 Nisan günü yaşanan olayda Sokakta oyun oynayan çocuklara, sokak köpeği saldırdı, evlerinin önünde oyun oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 çocuktan biri olan 2 yaşındaki Davut Sana tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi Detaylar Haberde..
Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde 13 Nisan günü yaşandı. Sokakta oyun oynayan Berat Albayrak, Hayrünnisa Güngör, Kadir Dağ, Davut Sana, Miran İçten ve Havva Kaçan isimli çocuklara, sokak köpeği saldırdı.
Şanlıurfa'da Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Çocukları Çevdeki vatandaşlar GÜÇLÜKLE KURTARILDILAR
Çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle köpeklerden kurtarılan yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Şanlıurfa'da Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Çocuklardan, 3'ÜNÜN DURUMU AĞIRDI
Acil serviste ilk müdahalesi yapılan çocuklardan durumu ağır olan 3’ü, Şanlıurfa ve Gaziantep’e sevk edildi.
Şanlıurfa'da Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Çocuklardan, MİNİK DAVUT KURTARILAMADI
Saldırıda köpeklerin arasında kalarak yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yaralar açılan Davut Sana (2), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti.
Davut’un cenazesi yakınlarına teslim edildi.
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